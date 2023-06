Trik Memakai Lipstik dengan Efek Anti-penuaan untuk Wanita Usia 40-an

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seiring bertambahnya usia, kolagen di kulit dan bibir akan semakin berkurang. Bibir pun menjadi lebih tipis sehingga mengaplikasikan lipstik supaya terlihat sempurna bisa menjadi lebih menantang.

Tapi jangan menyerah, hanya perlu beberapa penyesuaian pada rutinitas dan penyesuaian warna serta formula yang dipilih, lipstik pun bisa memberikan efek anti-penuaan.

Menurut makeup artist, inilah trik lipstik anti-penuaan terbaik yang harus dicoba setiap wanita di atas 40 tahun.

1. Gunakan lipstik tipis

Less is more adalah kunci dalam hal makeup untuk wanita di atas 40 tahun, ini termasuk lipstik. Menggunakan riasan matte adalah kesalahan besar untuk bibir dewasa, menurut banyak penata rias Brandi Boulet. Lebih baik menggunakan lipstik dan pewarna tipis yang menghidrasi.

“Menggunakan lipstik yang mengering seperti longwear matte cair benar-benar dapat merusak bibir. Menggunakan produk bibir yang tipis atau lip tint biasanya memberikan lebih banyak kelembapan," kata Boulet. “Jika menyukai lipstik cair, Anda tidak harus menghindarinya sepenuhnya, Anda hanya harus siap untuk memberikan cinta ekstra pada bibir dengan menggunakan scrub bibir untuk mengelupas bibir sebelum dan sesudah digunakan. Jika berencana untuk memakainya sepanjang hari, bersiaplah untuk menghapus dan mengaplikasikan kembali di tengah hari.

2. Eksfoliasi

Eksfoliasi tidak hanya untuk kulit dan tubuh, bibir juga akan mendapat manfaat darinya. Boulet merekomendasikan untuk memasukkan langkah-langkah berikut ke dalam rutinitas riasan untuk memastikan bibir bebas serpihan sebelum mengaplikasikan segala jenis lipstik.

- Hapus lipstik dengan penghapus berbahan dasar minyak

- Gunakan scrub bibir yang lembut untuk mengeksfoliasi

- Bubuhkan sedikit balm dan biarkan meresap

- Kecup tisu untuk menghilangkan kelebihan balsem

- Gunakan kembali lipstik favorit

- Pada malam hari, oleskan masker bibir untuk menyegarkan dan melembabkan kembali bibir.

3. Gunakan primer bibir

Mirip dengan melapisi kulit dengan primer sebelum mengaplikasikan alas bedak dan concealer, primer bibir bekerja dengan mengoreksi warna, melembapkan, dan kemudian memberikan alas yang memungkinkan warna bibir tetap halus lebih lama.

Jika garis bibir menjadi sedikit buram seiring bertambahnya usia, primer sangat berharga.

4. Pilih nuansa netral dan alami

Nuansa lembut dan lebih kalem seperti rose, merah muda, mauve hangat, dan nude peachy dapat meningkatkan warna kulit pada usia berapa pun. Memilih warna alami dan netral di atas plum atau cokelat yang dalam dan gelap dapat membuat bibir terlihat lebih besar dan lebih sehat, sekaligus menghidupkan warna kulit.

5. Cocokkan lip liner dengan bibir

Ada dua cara efektif untuk memilih warna lip liner untuk bibir dewasa, mencocokkannya dengan bibir atau dengan warna lipstik. Namun, memilih warna yang lebih gelap dapat membuat terlihat lebih tua. Setelah mengaplikasikan lip liner, pastikan juga untuk membaurkannya ke bibir. Mengisi bibir dengan liner tidak hanya menghilangkan garis kasar yang terlihat tidak alami, tetapi juga membantu warna lipstik bertahan lebih lama.

