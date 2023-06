Wajah Baru Jennifer Lopez dengan Poni untuk Menyambut Peluncuran Album Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez mengubah penampilannya saat memasuki era baru. Menjelang perilisan album barunya This Is Me... Now pada 23 Juli mendatang, penyanyi "Dance Again" berusia 53 tahun itu memotong poninya secara dramatis untuk tampilan yang berbeda.

Dia mengungah fotonya dengan penampilan baru di media sosial pada Jumat, 16 Juni 2023. Dalam unggahannya, Lopez membagikan dua selfie dengan rambut bergelombang glamor dengan highlight lembut. Daya tarik utamanya adalah poni, yang membingkai wajahnya dengan sempurna.

"Bang bang," tulis dia memberi judul unggahan itu.

Unggahan tersebut mendapat banyak komentar dukungan untuk penampilan barunya. "My baby terlihat sangat keren," salah satunya menulis di bagian komentar. "HOT MAMA," tulis yang lain dengan huruf kapital semua.

Penampilan ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Istri Ben Affleck itu tampil dengan rambut yang indah disisir ke belakang menjadi kuncir kuda yang sporty saat di karpet merah bersama suaminya awal pekan ini.

Lopez pernah tampil dengan poni berombak saat mengenakan jumper nyaman cottagecore dan sepatu hak backless bertali untuk kampanye baru dengan merek fashion Coach beberapa bulan lalu. Tapi poni tersebut tidak setegas sekarang yang berpotongan poni penuh. Saat itu dia memilih model pinggiran gappy menciptakan efek peekaboo imut yang terasa lebih santai dan ringan.

Tahun lalu, ketika dia baru menikah, dia juga tampil dengan curtain bangs atau poni tirai yang membingkai wajahnya, meniru gaya era akhir 70-an. Dia memadukannya dengan gaya street style saat berjalan dengan Ben Affleck di Paris untuk bulan madu.

Jennifer Lopez juga pernah membuat perubahan besar untuk gaya rambutnya pada 2020. Saat itu dia memotong rambut panjang bergelombangnya menjadi long bob sebahu yang mengingatkan pada gaya era 1990-an ala Cindy Crawford. Dia menatanya dengan gaya lurus dan belah tengah untuk menghadiri Film Independent Spirit Awards dan menggantinya dengan wet look begelombang untuk American Music Awards 2020.

