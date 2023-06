Calista Flockhart Pakai Lagi Rok Kuning Tahun 1999 saat Hadiri Premiere Indiana Jones

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calista Flockhart menunjukkan kilas balik mode tahun 90-an, saat mendampingi suaminya , Harrison Ford, dalam pemutaran perdana Indiana Jones and the Dial of Destiny di Dolby Theatre, Los Angeles, Rabu 14 Juni 2023. . Aktris berusia 58 tahun itu mendaur ulang rok kuning Ralph Lauren yang pertama kali ia kenakan ke Emmy 1999.

Elizabeth Stewart, yang merupakan stylist lama aktris tersebut, mengungkapkan bahwa dia mengenakan kembali rok kuning keemasan yang menarik perhatian, dipadukan dengan atasan hitam off-the-shoulder. “#CalistaFlockhart menuju pemutaran perdana #IndianaJones di Los Angeles dengan rok @ralphlauren kuning keemasan yang dia kenakan ke Emmy pada tahun 1999!” tulisnya dalam sebuah postingan yang dibagikan di akun Instagram. “Hargai dan kenakan kembali pakaian kalian! (dan ya kami telah bekerja sama selama itu! "

Baca Juga: Tips Padu Padan 8 Jenis Rok dengan Sepatu

Dalam postingan Stewart, Flockhart terlihat mengayunkan roknya dalam video bumerang sebelum postingan tersebut beralih ke foto throwback dirinya di Emmy, di mana dia memasangkan rok tersebut dengan kemeja putih yang telah diikat untuk menciptakan tampian crop top.

Meski roknya sama, gaya rambut Flockhart telah mengalami perubahan signifikan sejak tahun 1999. Pernah menjadi penggemar rambut pirang dengan panjang sedang, aktris ini telah menukar rambut bernuansa cokelat keemasan dengan rambut bob panjang berwarna cokelat.

Sementara itu, Harrison Ford mengenakan setelan biru tua berlapis kemeja berkerah garis-garis biru-putih. Keduanya bergandengan tangan di pemutaran perdana, yang kebetulan diadakan pada malam sebelum ulang tahun pernikahan ke-13 mereka.

Baca Juga: Calista Flockhart Anggun Bergaun Hitam Bikin Harrison Ford Terpana

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, pejantan “Indiana Jones” berusia 58 tahun itu mengenakan setelan biru tua berlapis kemeja berkerah garis-garis biru-putih. Ford dan Flockhart nampak bergandengan tangan di pemutaran perdana, yang kebetulan diadakan pada malam sebelum ulang tahun pernikahan ke-13 mereka.

Calista Flockhart dan Harrison Ford menikah pada 15 Juni 2010, setahun setelah Ford melamar selama liburan keluarga dengan putra mereka Liam, sekarang berusia 22 tahun, selama akhir pekan Hari Valentine. Pernikahan berlangsung di New Mexico, tempat Ford sedang syuting Cowboys and Aliens. Keduanya terlihat harmonis lebih dari satu dekade kemudian. Bulan lalu, keduanya tampil Festival Film Cannes 2023. Saat menghadiri acara film Prancis yang bertabur bintang, Ford mengungkapkan bagaimana dia masih menganggap dirinya cukup menarik juga. Dia merasa dengan tubuhnya, setelah seorang jurnalis memanggilnya "seksi".

PEOPLE | PAGE SIX

Pilihan editor: Calista Flockhart Anggun Bergaun Hitam Bikin Harrison Ford Terpana