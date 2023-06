Lily Collins Tampil Edgy dengan Gaya Monokrom di Pertunjukan Max Mara Resort 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seperti karakternya Emily Cooper di Emily in Paris, Lily Collins tidak takut untuk membuat pernyataan gaya. Tapi tidak seperti persona TV-nya, Lily melakukannya dengan cara yang tidak terlalu berwarna dan bersahaja.

Seperti saat menghadiri pertunjukan Max Mara Resort 2024 di Stockholm, Minggu 11 Juni2023, Lily Collins mengenakan tampilan serba hitam yang paling tidak membosankan. Dia mengatakan atasan renda Max Mara hitam di bawah turtleneck tipis, ikat pinggang besar, rok yang terinspirasi abad ke-18, d yang terinspirasi dengan pola bordir dan lebar ekstra di setiap sisinya.

Sementara itu, asesorisnya termasuk ikat pinggang bergaya korset kulit hitam tebal, high heels peep-toe, dan perhiasan emas yang halus. Makeup-nya nampak bold dengan lipstik merah tua yang mengkilap. Rambutnya dikepang menjadi anyaman updo dan poni samping. Lily kemudian duduk di barisan depan di samping aktris The Interest of Love Mun Ka-Young, aktris Riverdale Lili Reinhart, dan nominasi Emmy Demi Moore.

Sehari sebelumnya, Lily mengenakan busana yang berseberangan saat menghadiri makan malam sambutan Max Mara di Fjäderholmarnas Krog di Stockholm. Untuk kesempatan itu, ia memilih gaun maxi jala tembus pandang yang gemerlap dengan lengan panjang dan garis leher tinggi yang dipadukan dengan gaun slip putih. Rambut cokelat gelapnya tergerai dan bergelombang longgar dengan bagian tengah, dan dia menyempurnakan penampilannya dengan mahkota bunga bergaya May Queen, perhiasan Cartier dan lipstik gelap.

Bintang produser Windfall dan tamu selebritas berpakaian putih lainnya naik feri dari daratan utama ke pulau kepulauan terdekat di Stockholm, Fjäderholmarna, tempat mereka makan malam di Fjäderholmarnas Krog. "Tadi malam adalah mimpi di pertengahan musim panas. Terima kasih @maxmara atas sambutan yang indah di Stockholm!…," Collins menuliskan slideshow foto dari acara tersebut di Instagram.

Lily Collins selanjutnya akan tampil di Happy Clothes, film dokumenter Michael Selditch tentang Emily in Paris, perancang kostum Patricia Field, yang tayang perdana Kamis ini di Teater SVA di Manhattan selama Festival Film Tribeca. Dia juga memiliki peran yang akan datang dalam MaXXXine third-quel horor Ti West, dan dia akan memproduksi dan membintangi adaptasi layar kecil Amazon dari novel tahun 2022 karya Lisa Lutz, The Accomplice.

DAILY MAIL | INSTYLE

