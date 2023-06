Ponds Miracle Lab Ajak Perempuan Lebih Peduli Penuaan Dini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami penuaan dini dibandingkan dengan laki-laki. Menurut British Journal of Dermatology, hal ini disebabkan karena ketebalan kolagen pada kulit perempuan lebih cepat menipis dibandingkan laki-laki, sehingga perempuan dapat terlihat lebih tua pada usia yang sama. Meski proses penuaan adalah hal yang alami, namun proses ini dapat terjadi di usia 20-an.

Pond's menggelar kampanye Start Now to #NeverStopGlowing mendukung perempuan Indonesia memulai langkah sejak dini dalam mencapai kesuksesan termasuk dalam penampilan kulit, serta Pond's Miracle Lab sebagai sarana edukasi tentang penuaan dini, dari tanggal 8 hingga 11 Juni 2023 di Atrium Laguna Central Park Mall Jakarta.

Duta merek Pond's, Dian Sastrowardoyo mengatakan di Pond's Miracle Lab bisa merasakan pengalaman kegiatan yang di sediakan. "Dari skin check, ada perawatan, dan sampai di makeup-in lagi bahkan ada photobooth juga di sini," ujarnya saat di temui dalam jumpa pers di Jakarta, 8 Juni 2023. "Rawat muka sebelum ada masalah

Di Pond’s Age Miracle Lab, pengunjung dapat mengetahui kondisi kesehatan kulit dan mendapatkan edukasi mengenai kulit wajah bersama Dermatologis. Selain itu juga dapat merasakan age miracle therapy menggunakan rangkaian produk Pond’s Age Miracle bersama face therapist. Berkolaborasi bersama ESQA, pengunjung juga dapat melakukan make over bersama MUA professional dengan make up yang menunjang keseluruhan penampilan. Setelahnya, pengunjung dapat mengabadikan momen pengalaman Start Now to #NeverStopGlowing dengan berfoto di glam photobooth

Sebagai bagian kampanye kolaborasi Start Now to #NeverStopGlowing, Pond’s berkolaborasi dengan Jakarta Fashion Week, untuk merayakan keberanian perempuan Top35 Under35 yang mengambil langkah awal dalam membangun kesuksesan, melalui karya dan penampilan yang bersinar. "Pond’s Age Miracle bersama Jakarta Fashion Week mendukung insan kreatif di bidang fashion dengan perempuan yang berani memulai berkarya dan membangun karir sejak dini dan konsisten.” ujar Essy Prita Cinta, Product Group Manager Pond’s.

Pond’s Age Miracle bersama Jakarta Fashion Week juga memiliki beragam program berkelanjutan yang dimulai tahun ini dan akan hadir di tahun-tahun berikutnya, sebagai komitmen dukungan dan apresiasi kepada para insan kreatif dalam industri fashion di Indonesia yang berkarya sejak dini dan konsisten.

