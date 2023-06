Hailee Steinfeld Bergaya Ala Karakter Gwen Stacy dengan Kemeja dan Cardigan Abu-abu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hailee Steinfeld tampaknya benar-benar terhubung dengan karakter Spider-Man: Across the Spider-Verse yang diperankannya. Penyanyi dan aktris itu mengenakan pakaian yang sangat mirip dengan yang dikenakan oleh Ghost-Spider, yang dia suarakan saat mempromosikan film tersebut, pada Jumat, 2 Juni 2023.

Dia mengenakan kemeja berkerah putih, sweter kardigan abu-abu, rok mini, dan dasi ketat. Satu-satunya hal yang hilang adalah lambang BVA School, sekolah pahlawan super. Steinfeld berbagi pakaian itu dengan para penggemarnya di Instagram pada hari Selasa, 6 Juni 2023, dengan memposting kolase foto dirinya di samping karakter animasinya. Dia menawarkan pandangan lebih dekat melalui selfie cermin yang ditampilkan dalam carousel fotonya di mana dia berpose dengan sepasang high heels runcing dan kaus kaki pergelangan kaki.

Ini bukan pertama kalinya Steinfeld tampaknya menyalurkan karakter Ghost-Spider, a.k.a. Gwen Stacy. Peraih nominasi Oscar berjalan di karpet merah di pemutaran perdana film tersebut di London pada hari Kamis dengan gaun abu-abu yang dihiasi dengan dua tali panjang yang ditarik dari garis leher yang mengingatkan pada jaring Spidey. Dia menambahkan sentuhan kemewahan dengan kalung salib gotik yang berbeda dan kalung yang serasi.

Tampilannya memiliki energi yang mirip dengan setelan pemberantasan kejahatan gotik karakternya di Spider-Man: Across the Spider-Verse, desain pas bentuk hitam-putih dengan garis leher mock-nya sendiri yang seram dan chic seperti busana karpet merah Steinfeld. Juga, seperti gaun penyanyi "Love Myself", setelan Ghost-Spider memiliki detail jaring laba-laba tersembunyi - meskipun miliknya ada di balik tudung dan lengannya dan berwarna merah dan biru.

Hailee Steinfeld. Instagram.com/@robzangardi

Menyalurkan karakter di karpet merah telah menjadi sedikit tren di kalangan bintang terbesar Hollywood. Anya Taylor-Joy ikut beraksi ketika dia menghadiri pemutaran karpet merah Film Super Mario Bros. dalam seorang desainer mengambil setelan balap karakternya Princess Peach dari film dan video game MarioKart. Kemudian di musim semi, pasangan main Margot Robbie dan Ryan Gosling mengenakan penampilan Barbiecore yang berani untuk mempromosikan film baru mereka Barbie di CinemaCon.

PEOPLE

