7 Kandungan Skincare yang Tidak Boleh Dipakai Bersamaan, Wajib Tahu

TEMPO.CO, Jakarta - Apakah Anda sudah tahu sebelumnya bahwa terdapat kandungan skincare yang tidak boleh dipakai bersamaan? Karena jika dipakai bersamaan akan mengakibatkan masalah pada kulit yang berbahaya.

Dalam suatu produk skincare, terdapat zat aktif yang memiliki porsinya masing-masing. Apabila mencampur dua senyawa aktif yang berbeda dapat memicu iritasi pada kulit wajah. Reaksi yang paling sering ditemukan adalah munculnya jerawat. Sebab itu penting untuk Anda mengetahui kandungan skincare mana saja yang tidak boleh dicampur.

Lalu, kandungan skincare apa saja yang tidak boleh dipakai bersamaan? Simak rangkuman informasinya.

1. Retinol dan AHA/BHA

Kandungan skincare yang tidak boleh dipakai bersamaan yang pertama adalah retinol dan AHA/BHA. Retinol adalah kandungan skincare yang memiliki peeling agent dan berfungsi mempercepat sel kulit untuk regenerasi. Sementara, AHA/BHA bersifat eksfoliasi atau yang mengangkat kulit mati pada wajah.

Jika digunakan secara bersamaan dengan retinol, maka akan membuat kulit wajah menjadi iritasi hingga mengelupas. Anda bisa menggunakannya setiap malam hari namun tidak pada hari yang sama.

2. Retinol dan Vitamin C

Kedua zat aktif ini dapat bekerja dalam kondisi pH yang berbeda. Retinol dapat aktif pada kadar pH yang tinggi atau basa, sementara vitamin C dapat bekerja pada lingkungan dengan pH rendah atau asam. Sehingga saat dipakai bersama, keduanya tidak dapat bekerja maksimal.

Dikutip dari Skin Software, sebaiknya hindari penggunaan retinol dan vitamin C secara bersamaan karena ada risiko iritasi dan kemerahan pada kulit, terutama bagi yang memiliki kulit sensitif. Jika ingin menggunakan bersamaan, bisa gunakan vitamin C di pagi hari dan retinol di malam hari untuk menghindari penyatuan kedua produk ini.

3. Retinol dan Asam Salisilat

Asam salisilat dikenal dapat mengatasi jerawat. Sementara, retinol memiliki banyak khasiat, salah satunya untuk anti-penuaan karena mempercepat pergantian sel kulit dan meningkatkan produksi kolagen untuk kulit lebih cerah dan bebas garis halus. Namun apabila keduanya digunakan bersamaan maka kulit wajah akan lebih kering bahkan hingga mengelupas. Anda dapat menggunakan produk dengan kandungan asam salisilat pada pagi hari dan retinol saat malam hari.

4. Retinol dan Benzoyl Peroxide

Mengutip dari Everyday Health, retinol dikenal fungsinya sebagai anti-penuaan, namun juga menjadi kandungan yang mampu menghilangkan jerawat karena dapat mengelupas kulit untuk mencegah pori-pori tersumbat. Sementara, benzoyl peroxide dapat mengobati jerawat, jika digabungkan dengan retinol terlihat sangat menarik namun sebenarnya tidak.

Faktanya, dalam sebuah penelitian menemukan bahwa benzoyl peroxide membuat retinol tidak bekerja jika dipakai bersamaan. Benzoyl peroxide dianggap sebagai pengobatan yang cukup lebih kuat, sehingga jika digunakan bersama akan menyebabkan kekeringan, pengelupasan, hingga iritasi kulit. Penggunaan yang baik bisa benzoyl peroxide di pagi hari dan retinol pada malam hari.

5. Vitamin C dan AHA/BHA

Dikutip dari Skin Software, vitamin C tidak boleh dicampur dengan asam yang mencakup semua AHA dan BHA. Vitamin C memainkan peran dalam memperkuat lapisan luar pelindung kulit, namun jika dikombinasikan dengan AHA/BHA maka akan menyebabkan iritasi pada kulit. Gunakan vitamin C dan AHA/BHA dalam waktu yang berbeda. Misalnya vitamin C di pagi hari dan AHA/BHA di malam hari.

6. Vitamin C dan Benzoyl Peroxide

Selain dengan AHA/BHA, vitamin C tidak boleh digabung dengan benzoyl peroxide. Zat aktif benzoyl peroxide dapat mengoksidasi vitamin C, sehingga berubah warna dan tidak dapat bekerja dengan maksimal atau tidak efektif. Disarankan untuk digunakan pada hari atau waktu yang berbeda. Misalnya hari ini menggunakan produk skincare vitamin C dan besoknya benzoyl peroxide.

7. Niacinamide dan AHA/BHA

Kemudian, kandungan apa yang tidak boleh dicampur dengan niacinamide? Salah satunya adalah AHA/BHA. Hal ini karena niacinamide bersifat asam begitupun dengan AHA/BHA. Sehingga keduanya tidak dapat digunakan bersama. Apabila digunakan secara bersamaan maka hanya akan mengiritasi kulit wajah Anda.

Dikutip dari Skin Software, niacinamide yang dipakai bersamaan dengan AHA/BHA akan menyebabkan reaksi kimia yang buruk berupa kemerahan. Apabila ingin tetap menggunakan keduanya, Anda bisa menggunakan produk niacinamide pada pagi hari dan AHA/BHA di malam hari.

ANNITA RAHMAWATI DEWI | EVERYDAY HEALTH | SKIN SOFTWARE

