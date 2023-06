Monica Ivena Gelar Peragaan Busana Kaleidoscope Dreams, Hadirkan Gaun Glamor dan Penuh Warna

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perancang busana Monica Ivena menggelar peragaan busana bertajuk Kaleidoscope Dreams di St. Regis Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Seperti tema yang diusung, pertunjukan ini menampilkan koleksi Monica yang menyampaikan pesan bahwa meski banyak tantangan, masih ada keindahan dan harapan baru karena manusia memiliki kapasitas untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan.

Peragaan busana Monica Ivena dibagi menjadi empat segmen berdasarkan tampilan gaunnya, yakni Gatsby, Disco, Under the Sea, dan Birds of Paradise.

Deretan model membuka pertunjukan dengan gaun-gaun sequin yang glamor dalam warna silver, emas, dan putih dalam segmen Gatsby. Di segmen kedua, Monica menampilkan gaun-gaun dengan aksen bulu berkilauan layaknya lampu disko. Dia memilih warna-warna terang seperti merah, hijau neon, dan pink.

Peragaan busana Monica Ivena Kaleidoscope Dreams di Jakarta, Rabu, 31 mei 2023. (Suryanesia)

Segmen Under The Sea dan Birds of Paradise menampilkan imajinasi yang lebih nyata. Monica tampak mewujudkan imajinasinya atas dunia bawah laut yang menampilkan rumput laut dan karang sebagai detail, atau bentuk ubur-ubur yang cantik. Terakhir dia menampilkan gaun dengan aksen bulu-bulu burung yang cantik dalam warna-warna neon.

Pertunjukan koleksi terbaru Monica menggabungkan fisik dan media digital untuk menggambarkan konvergensi mimpi yang berbeda dalam masyarakat kita.

Desainer pertama yang menggunakan Ayayi

Monica yang berada di bawah manajemen The Clique Hong Kong untuk membawa koleksinya ke audiens global, menjadi desainer pertama yang menggunakan Ayayi di Indonesia. Ayayi adalah metahuman (manusia digital hyperrealistic) pertama Cina. Beda dengan idola virtual biasa, Ayayi menerapkan inovasi lebih tinggi dalam estetika dan teknologi canggih untuk mencapaip kemiripan dengan manusia.

Monica menggunakan Ayayi sebagai wajah kampanye koleksi barunya. Ayayi digambarkan mengenakan pakaian merah, salah satu busana yang ditampilkan dalam koleksi Kaleidoscope Dreams.

Sebelumnya, Ayayi terpilih sebagai influencer metahuman oleh rumah mode mewah dan merek global seperti Louis Vuitton, Prada, Givenchy, Bose, dan Porsche.

Karyanya dipakai selebritas dunia

Desainer kelahiran 5 Oktober 1992 ini merupakan lulusan sekolah Raffles Design Institute Singapore dan LPTB Susan Budihardjo. Karyanya tak hanya digunakan oleh selebritas Tanah Air, tetapi juga sampai ke Hollywood. Lewat The Clique, manajemen yang juga digunakan oleh Rinaldy Yunardi dan Maison Met, desainnya dipakai beberapa selebritas dunia, termasuk Khloe Kardashian, Taylor Swift, Jenna Ortega, Kelly Chen. Monica Ivena juga pernah membuatkan busana untuk Sydney Sweeney, Ashley Park, dan penyanyi Taiwan Jolin Tsai.

