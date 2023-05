Tampil Glamor Ala Kate Middleton Makeup Artist Bagi Tutorialnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton yang bergelar Princess of Wales bangsawan yang kerap tampil memukau dalam setiap kesempatan. Baik dari pilihan busananya yang selalu elegan hingga penampilan makeup-nya yang glamor. Apakah itu acara malam dengan bangsawan atau pemutaran perdana film karpet merah, Kate selalu terlihat sempurna dalam busana yang menakjubkan dan makeup yang serasi.

Wanita 42 tahun itu suka memakai riasan mata smokey gelap yang khas, alis tegas, dan lipstik merah muda dalam beberapa warna. Kate mungkin memiliki akses ke beberapa penata rias terbaik di dunia, tetapi menurut salah satu makeup artist, Anda dapat membuat ulang penampilannya di rumah hanya dalam beberapa langkah sederhana.

Hannah, makeup artist di Spectrum Collections, mengungkapkan tentang bagaimana para wanita bisa mendapatkan tampilan Kate untuk acara malam berikutnya. Dia memberi tahu penata rias pemula untuk memulai dengan "finishing soft-matte", karena ini akan membuat kulit terlihat halus dan alami.

Kate Middleton, Princess of Wales saat menghadiri penobatan Raja Charles III di Westminster Abbey, London, 6 Mei 2023. REUTERS/Henry Nicholls

“Oleskan alas bedak dan sembunyikan noda. Akhiri dengan bedak transparan untuk hasil akhir velvet yang siap untuk foto," ujarnya. Berikutnya adalah blush on berwarna pink ditambahkan di bagian apple of cheek warna muda. "Untuk melengkapi rona merah jambu pada blush on, gunakan warna glossy serupa pada bibir agar tampilan tetap kohesif."

Hannah melanjutkan mata dan alis adalah fokus utama. Jaga agar bagian depan alis tetap lembut dan halus sambil menentukan pangkal dan ekor agar terlihat penuh namun alami. “Anda dapat mencapainya dengan pensil untuk menentukan area yang jarang dan diakhiri dengan gel alis berwarna untuk menambah tekstur dan volume," tambahnya.

Gosokkan eyeliner abu-abu perak di sepanjang kelopak dan garis bulu mata bawah untuk kilau lembut. “Tambahkan drama dan definisi ke sudut luar mata dengan pensil hitam dan padukan dengan lembut setiap tepi yang keras untuk garis bulu mata smokey. Dengan kuas pencampur, selesaikan dengan eyeshadow cokelat di lipatan untuk melembutkan tepinya," katanya.

Menurut Hannah, penggemar Kate Middleton dapat melengkapi penampilan dengan maskara dan bulu mata palsu individual untuk tampilan yang tegas dan penuh. Agar mata terlihat "terangkat", dia merekomendasikan untuk memfokuskan bulu mata individu di sudut luar.

EXPRESS UK

