Fashion Liburan Kylie Jenner di Paris, Nonton Konser Beyonce dan Belanja Chanel

TEMPO.CO, Jakarta - Kylie Jenner mengenakan penampilan serba kulit untuk nonton konser "Renaissance" Beyonce di Paris, lengkap dengan sarung tangan dan sepatu bot yang dramatis.

mantan bintang reality show "Keeping Up With the Kardashians" itu memadukan gaun Courreges Musim Gugur 2023 yang seksi dengan sepatu bot vinil di atas lutut, kacamata hitam persegi, dan anting-anting mutiara perak dan perak, semuanya dari rumah mode Prancis itu.

Kylie memilih bandeau nude di balik turtleneck tipis, gaun kolom hitam backless juga termasuk sarung tangan kulit panjang yang menempel di bahu dan memiliki saku di bagian depan rok.

Pengusaha kecantikan berusia 25 tahun itu menari sepanjang malam mengikuti hits Beyonce dan menyaksikan Blue Ivy yang berusia 9 tahun bergabung dengan ibunya di atas panggung untuk mencuri perhatian dengan gerakan tariannya.

Jenner juga bukan satu-satunya superstar di penonton untuk pertunjukan internasional di Paris. Ibunya, Kris Jenner, menghadiri acara bertabur bintang, bersama dengan Selena Gomez, Megan Thee Stallion, Lenny Kravitz dan Natalie Portman.

Liburan di Paris

Kylie, yang dikabarkan berkencan dengan aktor Amerika-Prancis Timothee Chalamet, menjalani liburan Paris yang sangat apik dan telah memamerkan ansambel desainernya di Instagram.

Pada Minggu, bintang reality itu tampak anggun sambil bersantai di tempat tidur dengan gaun maxi halterneck Alaia putih yang elegan dipasangkan dengan tas tangan The Row yang terjual habis dan Loewe Petal Stiletto Sandals yang sederhana dan bertali.

Kylie juga belanja ke toko Chanel dengan jaket putih yang dipotong dan rok mini lipit yang serasi, melangkah keluar dengan gaun mini berkerudung Ferragamo yang seksi dan mengenakan gaun halter hitam untuk makan malam di Paris.

Untuk makan siang, Kylie Jenner ampak cantik dalam gaya vintage dengan Bottega Veneta, gaun midi hitam yang menampilkan garis leher berbentuk V yang menjuntai, korset bustier, dan rok asimetris yang mengalir. Dia melengkapi penampilan mewahnya dengan sepatu hak runcing hitam, dan aksesorinya termasuk kacamata hitam glamor, dan anting-anting emas tebal. Dia juga terlihat membawa dua tas hitam, satu clutch anyaman dan yang lainnya tas tangan berlapis berlapis.

PAGESIX

