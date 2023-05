Song Ji Hyo Bagi TIps Perawatan Kulit dengan Penggemar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Song Ji Hyo menyapa para penggemarnya, Mongjis, Sabtu, 27 Mei 2023. Aktris dan anggota Running Man itu menggelar jumpa penggemar yang bertajuk Glow with Jihyo Fan Concert in Jakarta! di The Kasablanka Hall, Jakarta, bersama merek perawatan kulit Glutanex.

Song Ji Hyo beberapa kali berkunjung ke Jakarta, salah satunya bersama rekan-rekan Running Man pada tahun 2014, dan menghadiri Korea Brand Entertainment Expo (KBEE) pada tahun 2017 bersama personel Super Junior, Donghae dan Enhyuk.

Seperti aktor dan aktris Korea lainnya, dia juga mencoba belajar bahasa dan beberapa makanan Indonesia. Saat ditanya produk yang harus dibawah di dalam tasnya jika dia tinggal di Indonesia, Song Ji Hyo menjawab akan selalu membawa sun stick. “Karena sering terpapar matahari jadi harus memakai sunstick,” katanya. “Ini tidak hanya melindungi kulit tapi bisa melembapkan kulit.”

Wanita berusia 41 tahun ini memang terlihat awet muda. Namun bagi Ji Hyo yang terpenting adalah bagaimana perasaannya menjalani aktivitas sehari-hari. “Cantik itu dari hati bukan dari penampilan,” katanya.

Song Ji Hyo memakaikan stik balm kepada penggemar di Glow with Jihyo Fan Concert in Jakarta! di The Kasablanka Hall, Jakarta, Sabtu, 27 Mei 2023. (istimewa)

Bagi tips perawatan kulit dengan penggemar

Di segmen fan acitivity, Song Ji Hyo memilih tiga penggemar secara acak untuk mendapatkan tips perawatan kulit dengan produk favoritnya di atas panggung. Sebelum berbagi tips, dia membersihkan tangannya terlebih dulu dan mencoba produk di tangannya.

Ji Hyo mengatakan produk stik balm yang selalu ada di tasnya ini bisa multifungsi bisa dipakai di wajah, leher, tangan dan seluruh tubuh. "Saya juga memakainya paling sering di bibir," katanya. "Stik ini selalu ada di dalam tas saya."

Setelah membersihkan tangan, dia mulai menerapkan stik balm kepada salah satu penggemar, sambil memberikan pujian kulitnya terlihat bagus. Cara pakainya di tap-tap mulai dari area pipi lalu ke arah smile line dan tak lupa area bibir. "Setelah dipakai kulitnya jadi terlihat lembap. Kalau wajahnya dibuat lembap seperti ini, nanti pas kalian pakai makeup akan jauh leibih bagus," katanya. Dia menambahkan stik balm ini juga bisa digunakan untuk pria dan wanita."

