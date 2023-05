Eva Longoria Tampil Glamor dalam Balutan Gaun Elie Saab di Cannes

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Eva Longoria tampil memukau saat dia berjalan di karpet merah pemutaran perdana The Old Oak selama Festival Film Cannes tahunan ke-76 di Prancis pada hari Jumat, 26 Mei 2023. The Old Oak, ditulis oleh Paul Laverty dan disutradarai oleh Ken Loach, menceritakan kisah seorang pemilik pub di komunitas pertambangan tua yang berjuang untuk mempertahankan bisnis sebagai salah satu tempat umum terakhir yang dapat ditemui orang di kota.

Aktris berusia 48 tahun itu mengenakan gaun semi-tipis yang glamor dari koleksi Elie Saab Couture Spring/Summer 2023, dengan pipa berpayet perak yang rumit. Bagian belakang gaunnya menampilkan kereta panjang berhias rumit yang menyapu di belakangnya saat dia menaiki tangga terkenal di festival film dan memperlihatkan potongan samping di dekat pinggulnya.

Dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi untuk menambah tinggi badannya dan memilih beberapa perhiasan yang mempesona untuk malam itu, termasuk beberapa anting berlian. Rambutnya disanggul longgar dengan sulur membingkai wajahnya, dilengkapi dengan anting-anting berlian. Eva bergabung di acara tersebut dengan Hofit Golan yang menarik perhatian dengan gaun hijau dan biru cerah dengan garis leher yang dalam.

Momen karpet merahnya mengikuti penampilan lainnya selama seminggu di Festival Film Cannes. Sebelumnya ibu satu anak itu mengenakan pakaian lain yang menarik perhatian. Dia melangkah keluar dengan min dress lavender Monse tanpa lengan saat dia meninggalkan Hotel Martinez yang glamor untuk mempromosikan L'Oreal sebagai duta merek kecantikan. Gaun berleher tinggi menampilkan potongan melingkar di pinggul dan bagian depan faux-wrap bersama dengan detail yang terkumpul di bagian bahu.

Malam harinya Eva Longoria mengenakan busana bernuansa hitam Ashi Studio Haute Couture ke gala amfAR 2023. Gaun manik-manik lengan panjang yang menampilkan bodysuit hitam di bawahnya.

Bintang "Tell it Like a Woman" itu juga tampil edgy pada hari Rabu, 24 Mei 2023, ketika dia mengenakan blus putih bersih dan rok maxi dengan celah tinggi untuk membahas debut penyutradaraannya untuk film "Flamin Hot."

DAILY MAIL | PAGE SIX

