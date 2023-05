3 Cara Memilih Warna Blush On Menurut Penata Rias Selebriti

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam beberapa tahun terakhir, blush on muncul sebagai salah satu produk paling populer dan mengubah wajah di dunia kecantikan, memicu tren desain yang kuat. Dari perona pipi cair berpigmen yang mencerahkan kulit di sekitar mata dengan indah, hingga krim luar biasa yang dikemas dengan bahan peremajaan kulit, obsesi perona pipi yang besar telah menghasilkan begitu banyak inovasi, tidak hanya dalam formula, tetapi juga dengan teknik aplikasi.

Meskipun blush on ungu mencapai puncaknya dalam beberapa bulan terakhir terutama di TikTok, tidak diragukan lagi bahwa rona pink cerah adalah blush on favorit sepanjang masa bagi kebanyakan orang. Namun menjelang musim panas, trennya beralih ke warna yang lebih alami.

Patriick Ta, pendiri Patrick Ta Beauty dan penata rias selebriti populer yang dikenal karena kolaborasinya dengan Gigi Hadid dan Camila Cabello, mengatakan tren blush on saat ini adalah menggunakan warna yang lebih terang dan lebih cerah.

Makeup artist Melissa Murdik menambahkan warna peach akan selalu kembali digemari karena terlihat lembut dan cantik pada begitu banyak warna kulit. Hal ini disetujui makeup artist, Lora Arellano. “Saya suka bahwa kita condong ke warna peachier untuk perona pipi di tahun 2023, cocok untuk semua warna kulit," ujarnya.

Dan sementara tren warna berubah, Patrick Ta menjelaskan betapa membebaskan makeup sebenarnya, mendorong semua orang untuk tetap berpegang pada apa yang membuat Anda merasa terbaik. “Makeup adalah tentang perasaan,” katanya. "Selama perona pipi membuat Anda merasa nyaman dengan diri sendiri, Anda bisa memakainya."

Berikut sedikit panduan warna blush on yang akan melengkapi warna kulit dan menyempurnakan tampilan makeup

1. Peach Blush

Warna peach adalah pilihan yang sangat mudah yang dapat melengkapi semua orang. Terlebih lagi, nuansa peach yang lebih alami dapat berfungsi ganda sebagai kontur halus. "Saya suka mengoleskan blush on di bagian apple of cheek dan menyatu ke atas dan ke luar mengikuti tulang pipi," jelas Ta. "Aplikasi blush on semacam ini memberi wajah tampilan yang lebih terpahat."

Murdick mengatakan karena ini adalah warna yang lebih halus, tidak membuat Anda terlihat seperti badut terutama jika menggunakan warna yang tipis.

Jika ragu, Anda benar-benar tidak bisa salah dengan warna pink yang genit. “Meskipun menurut saya semua orang dapat menemukan warna pink yang sesuai dengan warna kulitnya, warna pink pucat pucat dengan dasar biru yang sejuk paling cocok dengan warna kulit cerah. Untuk warna kulit sedang, blush on pink dengan warna dasar peachy akan terlihat paling bagus," kata Arellano.

Murdick menambahkan saat harus memilih antara pink atau peachk sebagai warna blush on Anda, sebagian besar berpusat pada pencocokan tampilan yang Anda buat. "Anda selalu dapat memilih blush on yang cocok dengan warna kulit Anda, [dan] di sisi lain, saya lebih suka memilih warna blush on saya agar cocok dengan warna bibir saya atau tampilan riasan yang saya lakukan secara keseluruhan. Ada baiknya memberi diri Anda pilihan dan memikirkan gambaran yang lebih besar," ujarnya.

3. Purple Blush

Blush on berwarna ungu juga bisa menjadi pilihan. Arellano memiliki beberapa tips untuk memilih warna ungu tertentu dan jenis formula yang paling cocok untuk Anda. "Perona pipi ungu sangat bagus untuk warna kulit yang lebih gelap. Kulit cerah dan kulit sawo matang juga dapat mengambil warna ungu yang lebih terang seperti lavender, dan sesuatu yang berkilau cocok dengan warna ini," ujar Arellano.

DWI NUR AZIZAH I BUSTLE

