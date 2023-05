Rare Beauty Merek Kecantikan Selena Gomez Hadir di Sephora Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rare Beauty by Selena Gomez mengumumkan Sephora sebagai mitra ritel eksklusif di Indonesia, untuk gerai offline dan online, pada Senin, 22 Mei 2023. Pendiri Rare Beauty, Selena Gomer secara khusus memberikan ucapan atas hadirnya merek kecantikan miliknya di Indonesia melalui sebuah video. Dia berharap koleksinya diterima beauty enthusiast dengan baik dan menjadi inspirasi untuk membuat tampila makeup dengan kreatif

"Aku tidak menyangka akhirnya bisa mengatakan ini. Rare beauty sekarang sudah tersedia di online dan online," ujarnya dalam video di Instagram Sephora. "Ini mimpi yang menjadi kenyataan aku berharap kalian sangat menyukai koleksi ini seperti aku. Ini adalah kebanggaan dan kebahagiaanku, jangan lupa tag aku supaya aku bisa melihat semua tampilan yang kalian buat , karena kalian semua sangat kreatf, dan aku tidak sabar untuk melihatnya."

Ketertarikan Selena Gomez akan produk kecantikan lahir di usia muda, ketika merasakan pengalaman duduk di kursi tata rias pertamanya. Selama empat tahun terakhir, penyanyi dan aktris itu menyalurkan minatnya ke dalam pengembangan dan peluncuran Rare Beauty. Dia ingin menciptakan merek kecantikan yang unggul dan membantu orang untuk merayakan keunikan diri mereka masing-masing.

Wanita berusia 30 tahun itu, juga secara terbuka membahas mitos kecantikan dan ekspektasi yang tidak realistis dari masyarakat yang tidak mungkin tercapai. Dia menciptakan Rare Beauty untuk menantang sebuah mitos kecantikan, yaitu kesempurnaan fisik. Rare Beauty menggunakan makeup sebagai instrumen dalam rayakan keunikan seseorang dan wujud rupa mencintai dan menerima diri sendiri. Produk Rare Beauty dirancang untuk mengekpresikan diri, dan setiap produk memiliki latar belakang dan keunikan. Selena terlibat dalam setiap langkah pengembangan produk sejak awal berdiri.

Menurut keterangan pers Sephora, Selena ikut andil dalam setiap aspek baik itu pengujian produk atau memastikan The Perfect Strokes Universal Volumizing Mascara cocok untuk semua jenis bulu mata. Perfect Strokes Matte Liquid Liner dari Rare Beauty terinspirasi oleh kaligrafer dan terdapat hingga 800 bulu individu dalam kuasnya. The Soft Pinch Liquid Blush dengan cepat jadi favorit dengan didorong oleh konten beauty creator TikTok. Produk untuk kulit The Always an Optimist 4-in-1 Mist dan Positive Light Tinted Moisturizer, tersedia dalam 24 warna yang sesuai dengan semua warna kulit. Merk ini juga telah merilis 12 warna dalam Lip Souffle Matte Lip Cream, Soft Pinch Tinted Lip Oil dalam 8 warna, dan Positive Light Liquid Luminizer memiliki 8 warna berbeda.

Merek kecantikan Rare Beauty milik Selena Gomez meluncurkan minyak bibir atau tinted lip oil baru yang diklaim tidak lengket dan lebih menghidrasi/Foto: Instagram/Selena Gomez

Di tahun 2020, Rare Beauty meluncurkan Rare Impact Fund sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga kesehatan mental dan penerimaan diri. Satu persen dari semua penjualan Rare Beauty disumbangkan ke Rare Impact Fund yang bertujuan untuk memperluas akses layanan kesehatan mental dan pendidikan bagi kaum muda di seluruh dunia.

Rare Impact Fund berkomitmen untuk mengumpulkan 100 juta dolar selama 10 tahun ke depan dan secara langsung mendukung organisasi yang berfokus pada penguatan sumber daya mental health bagi kaum muda. Mereka juga mengumpulkan dana bersama para dermawan, mitra perusahaan, yayasan, dan komunitas Rare Beauty. Sampai saat ini, Rare Impact Fund telah memberikan hampir 3 juta dolar kepada 12 organisasi yang berfokus pada peningkatan aksesibilatas untuk sumber daya mental health melalui berbagai cara diantaranya mendukung hotline 24/7 dan meningkatkan pengetahuan guru.

