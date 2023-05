Jennie BLACKPINK Bergaya Klasik Elegan Hadiri Premiere The Idol di Cannes

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jennie BLACKPINK menghadiri Festival Film Cannes pertama kali, Senin 22 Mei 2023. Bintang K-pop itu tampil mencuri perhatian di karpet merah di festival tahunan ke-76 di Prancis.

Wanita berusia 27 tahun itu muncul di acara tersebut dengan penampilan memukau dalam balutan gaun couture Chanel SS20 yang terdiri dari renda putih dan lengan off-shoulder hitam tipis. Jennie tampil minimalis dengan aksesorisnya, hanya menambahkan pita satin hitam pada rambutnya yang bergelombang dan cincin berlian kecil di tangannya. Dia memadukan gaunnya dengan high heels hitam yang dihasi dengan pita.

Jennie bukan satu-satunya anggota BLACKPINK yang menghadiri Cannes tahun ini. Rose BLACKPINK memulai debutnya di festival film minggu lalu untuk pemutaran perdana drama Jepang yang disutradarai oleh Hirokazu Kore-eda, Monster. Dia memilih tampilan sederhana dengan mengenakan gaun slip-on hitam dari rumah mode mewah Saint Laurent karya Anthony Vaccarello. Dia menjaga gaya minimal dengan riasan natural dan tatanan rambut ala Audrey Hepburn.

Baca Juga: Netizen Korea Tak Sudi Jennie BLACKPINK Bintangi The Idol yang Dinilai Terlalu Vulgar

Rapper BLACKPINK itu, bagaimanapun, tidak menghadiri festival sendirian. Dia berjalan di atas karpet dan berpose untuk foto bersama rekan bintangnya dari The Idol, termasuk The Weeknd, Lily-Rose Depp, Hari Nef, Moses Sumney dan rekan pembuat acara, Sam Levinson. The Idol ditayangkan perdana di festival sebagai salah satu dari empat Out of Competition Selections.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

The Idol menjadi debut Jennie BLACPINK di dunia akting. Dia mengungkapkan debut layarkan di sebuah pertunjukan Amerika tidak direncanakan. “Saya memiliki mimpi untuk berakting di masa depan, karena saya sudah melakukan begitu banyak bagian yang berbeda sebagai seorang artis, jadi saya selalu bertanya-tanya seperti apa jadinya. Tapi kesempatan itu datang begitu saja padaku suatu hari. Dan saya hanya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang akan saya sesali jika saya tidak melakukannya," ujarnya kepada ELLE, November lalu.

Dengan mempersiapkan peran tersebut, ekspektasinya jauh dari kenyataan di lokasi syuting. “Di kepala saya, saya pikir saya harus merevisi semua naskah dan menjadi karakter,” kata penyanyi yang dikabarkan menjalin hubunan dengan V dairi BTS. “Tapi untungnya, ada Sam [Levinson, salah satu pembuat acara] di sana. Apa yang dia katakan hanyalah menjadi diriku. Saya tidak mencoba mempersiapkannya dengan sempurna, yang sebenarnya akan saya lakukan. Saya melakukan banyak percakapan dengan Sam dan Abel [Tesfaye, a.k.a. The Weeknd, pembuat acara lainnya], dan menurut saya itu membantu saya. Dan mereka hanya memastikan bahwa saya tidak perlu terlalu gugup tentang berbagai hal.”

BILLBOARD | ELLE

Pilihan editor: Jennie Blackpink Bergaya Monokrom Lilac di Peluncuran Jennie for Calvin Klein

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.