Sophie Turner Tampil dengan Rambut Bob Pirang untuk Perannya sebagai Pencuri Permata

TEMPO.CO, Jakarta - Sophie Turner mengorbankan rambut panjang merah khasnya demi peran baru di film. Dia mengganti warna rambutnya menjadi pirang dan memotongnya dengan model bob.

Pemeran Sansa Stark di serial Game of Thrones ini akan menghiasi layar televisi kita sekali lagi dalam seri enam bagian yang akan datang berjudul Joan. Turner akan memainkan peran tituler Joan Hannington, seorang pencuri permata terkenal dari era 1980-an yang didasarkan pada orang sungguhan dengan nama yang sama. Pertunjukan tersebut, berlatarkan London tahun 80-an, akan mengikuti Hannington saat dia menemukan dirinya tiba-tiba menjadi ibu tunggal setelah suaminya yang kriminal melarikan diri.

Pertunjukan tersebut diduga memiliki taruhan tinggi dan akan ditayangkan di CW.

Dengan produksi yang dilaporkan sedang berlangsung, Turner menggoda penampilan barunya di Instagram, memberi penggemar gambaran sekilas tentang pesona tahun 80-an dari serial tersebut bersama Frank Dillane yang berperan sebagai Boisie. Rambut bobnya yang pendek dan pirang dipasangkan dengan mata smokey tebal dan anting-anting emas.

"Temui Boisie dan Joan," tulis Turner di unggahan tersebut.

Sejak Game of Thrones berakhir pada 2019, nominasi Emmy Award itu telah membintangi berbagai peran termasuk X-Men: Dark Phoenix, Do Revenge, The Staircase, dan banyak lagi. Tapi acara baru ini akan melihat Turner kembali sebagai pemeran utama wanita.

"Saya sangat senang bisa menampilkan kisah hidup Joan Hannington yang menarik untuk diputar di Joan," kata istri Joe Jonas itu saat acara tersebut diumumkan. "Dia adalah salah satu tokoh paling terkenal di dunia kriminal London, memberinya julukan 'The Godmother.' Seorang wanita yang menjalani kariernya yang berkembang dan berani sebagai pencuri permata, sambil berusaha mendapatkan putrinya kembali dari layanan sosial, kita melihat seorang ibu yang putus asa terhanyut dalam dunia kejahatan yang menggembirakan."

Seperti yang diinginkan wanita, Sophie Turner telah bereksperimen dengan penampilan kecantikannya selama bertahun-tahun, dari gaya platinum, pirang madu dari sirene Hollywood tahun 50-an, dan bahkan long bob sebahu.

ELLE | INSTYLE

