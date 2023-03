Emina Ajak Remaja Indonesia Menemukan Jati Diri dan Potensi Terbaiknya

TEMPO.CO, Jakarta - Delapan tahun yang lalu tak banyak merek perawatan kulit dan makeup yang dibuat khusus untuk remaja. Beruntung kini banyak merek yang mulai menyiapkan lini khusus untuk remaja. Salah satu merek yang konsisten menemani remaja Indonesia merawat kulitnya adalah Emina.

Di awal berdirinya pada tahun 2015, Emina percaya setiap orang memiiki kecantikan dan keunikan masing-masing yang membuat mereka disukai melalui tagline "Born to be Loved". Dengan komitmennya untuk menjadi beauty bestie bagi seluruh remaja, Emina terus menemani dan mendukung remaja mencari jati diri dan menemukan potensi terbaiknya.

Clarissa A. Gunawan, Teens & Emerging Brand Group Head mengatakan perkembangan inovasi tanpa batas, bisa dengan mudah mendapatkan informasi melalui digitalisasi. "Kita ingin meyakinkan bahwa informasinya tidak limitless, kita akan bantu mencari potensi teman-teman seperti apa sih, yang mungkin kita tidak pernah tahu kalau tidak pernah mencoba," ujarnya, dalam acara Auteentic Prom, di Jakarta, 17 Maret 2023.

X

Sebagai brand kosmetik yang khusus dikembangkan untuk remaja, Emina berupaya untuk selalu menjadi true bestie seluruh remaja dengan menjadi support system yang memastikan mereka untuk mencari jati diri (auteentic self). "Ini waktunya menemukan lagi potensi diri, mungkin sudah ketemu, tapi aku sendiri kadang exploring sesuatu yang baru menemukan sesuatu yang lain, yuk bareng-bareng kita cari, yang kita banget apa sih sebenarnya," tambah Clarissa.

Selain itu, Clarissa juga ingin mengajak beauty bestie membantu remaja-remaja masa kini menemukan versi terbaik dirinya sendiri. "Kenapa penting banget, karena kita akan sama-sama saving Indonesian future teens, empowerment, kemudian juga movement ke arah sana, sehingga remaja Indonesia bisa menemukan jati dirinya," ujarnya.

Baca Juga: Orang Tua Harus Mewaspadai Fenomena Self Harm pada Remaja

Beauty influencer, Abel Cantika, dan Clarissa A. Gunawan, Teens & Emerging Brand Group Head. (dok. Emina)

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, beauty influencer, Abel Cantika, sempat berbagi tentang caranya menemukan jati diri. "Setelah aku memulai di media sosial aku banyak mendapat kritik, saran dan pendapat teman-teman yang lain, akhirnya membuat aku lebih mengenali diri sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan. Setelah aku benar-benar bisa menerima, walaupun self love is journey, butuh proses, ketika aku bisa mengenali diri aku sendiri aku bisa tahu apa yang aku punya yang bisa membuat orang lain nyaman, tetap bersama aku di media sosial atau real life. Aku ingin dikenal sebagai pribadi yang positif, fun, dan cheerfull," ujar Abel yang mengawali karier sebagai content creator sejak tahun 2015.

Sebagai beauty bestie seluruh remaja Indonesia, Emina selalu ingin memberikan yang terbaik

tidak hanya untuk mereka tetapi juga untuk lingkungan. Melalui pilar Girl Empowerment dan

Sustainability, Emina akan terus menjalin kolaborasi dengan para ahli kelas dunia dan para

remaja dalam menghadirkan Innovateens yaitu inovasi produk yang yang dapat menjawab

berbagai kebutuhan remaja dengan desain menyenangkan dan formula efektif yang cocok

bahkan untuk kulit remaja. Seluruh rangkaian produk Emina juga pastinya Made for Teens and

Approved by Teens. Emina juga akan konsisten mendengarkan aspirasi para remaja melalui

program Co-Creation bersama remaja.

Pilihan editor: Urutan Skincare Emina Pagi dan Malam agar Wajah Lebih Glowing

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.