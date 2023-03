Stylist Chaeyoung TWICE Dikritik karena Pilih Pakaian yang Kontroversial di Amerika Serikat

TEMPO.CO, Jakarta - Girl band Korea Twice sudah memulai promosi musik single "Set Me Free' dari album Ready To Be. Penampilan mereka hampir sempurna di salah satu acara musik di televisi Korea, tapi warganet salah fokus pada penampilan Chaeyoung Twice yang mengenakan t-shirt kontroversial di atas panggung.

Chaeyoung terlihat mengenakan cropped shirt selama pertunjukan dan dalam foto yang diunggah di Instagram pribadi Tzuyu Twice. Fans melihat bahwa kaus tersebut tampaknya merupakan versi yang diubah dari kaus QAnon.

QAnon mungkin tidak terkenal di seluruh dunia, terutama di kalangan anak muda, tetapi sangat terkenal di Amerika Serikat. Kaus ini dikaitkan dengan teori konspirasi dan gerakan politik yang dimulai pada 2017 ketika pengguna media sosial dengan nama 4chan mulai mengunggah pesan rahasia dengan nama "Q". Dia mengklaim memiliki izin keamanan AS.

QAnon terkenal sebagai pro-Donald Trump. Teori konspirasi mereka yang paling terkenal adalah bahwa mantan presiden AS berselisih dengan lingkaran global pedagang seks anak dan kanibal. Mereka juga dikaitkan dengan konspirasi "Pizzagate", yang mengklaim bahwa politisi di partai Demokrat itu melecehkan anak-anak di restoran pizza di Washington DC. Restoran pizza itu kemudian diserang oleh seorang pria bersenjata yang percaya pada konspirasi tersebut.

Pada 2020, pengikut QAnon melakukan berbagai upaya untuk mendiskreditkan atau membatalkan pemilu AS 2020 setelah Donald Trump kalah dari Joe Biden. Mereka termasuk di antara yang menyerang US Capitol dalam insiden 6 Januari 2021 yang terkenal, yang menyebabkan kematian beberapa orang.

QAnon juga telah dikaitkan dengan lusinan insiden selama beberapa tahun terakhir, serta tuduhan anti-semitisme, rasisme, dan homofobia.

Warganet tidak menyalahkan Chaeyoung karena dianggap dia tidak tahu, tapi penata gaya tersebut mendapat kecaman karena tidak melakukan uji tuntas. Ini sangat menyusahkan karena insiden tersebut terjadi selama promosi album baru TWICE Ready to Be, yang sedang gencar di Amerika Serikat.

Selain Chaeyoung Twice, stylist yang sama memilihkan pakaian yang tidak pantas untuk para member. Kembali pada 2016, Tzuyu terlihat mengenakan kemeja dengan slogan "Hoes take off your clothes" selama cover grup "Gee" Girls' Generation.

