Keira Knightley Tak Bisa Ketinggalan Dua Produk Kecantikan Ini dalam Beauty Bag-nya

TEMPO.CO, Jakarta - Keira Knightley terus menginspirasi baik di layar maupun di luar, baik berperan sebagai protagonis wanita yang kuat, berbicara tentang tuntutan keibuan yang tidak adil, atau saat berjalan di karpet merah. Menjelang ulang tahunnya yang ke-38 bulan ini, Knightley membahas ketertarikannya pada cara pandang wanita seiring bertambahnya usia baru-baru ini.

Selain itu, dia juga mengungkapkan isi tas kecantikannya, merefleksikan hubungannya dengan alat anti-penuaan, bagaimana dia mengadopsi gaya make-up khasnya, dan apa yang dia harapkan dari kedua anak perempuannya tumbuh dan menafsirkan kecantikan.

Pertama, dia memamerkan hal favoritnya: Hershesons Almost Everything Cream, yang merupakan produk rambut serbaguna yang dirancang oleh stylist Luke Hersheson, yang sering berkolaborasi dengannya. "Aku tidak pandai menata rambutku sendiri. Aku tidak bisa menatanya," ujarnya dalam video Inside My Beauty Bag Harper's Bazaar. "Itu satu-satunya tip saya untuk rambut!"

Produk ajaib lain yang disukai aktris ini adalah MZ Skin Tone dan Lift Germanium Contouring Facial Roller. “Saya butuh pengencangan dan pengangkatan,” klaimnya dengan menyesal, sambil mendemonstrasikan cara menggunakan roller wajah manual. Mengenai perawatan kulit, dia juga memuji krim wajah impian Sisley Paris' Restorative Facial Cream dan miliknya yang berharga, The Lip Balm by La Mer .

Untuk makeup, dia menganut filosofi "less is more", mengungkapkan bahwa dia memakai make-up yang jauh lebih sedikit daripada biasanya. Yang harus dimiliki termasuk Chanel Les Beiges Water-Fresh Tint dan Lisa Eldridge's Elevated Glow Highlighter shade 'Crystal Nebula', keduanya untuk tampilan dewy, ditambah Kryolan Dermacolor Camouflage Crème Mini Palette - yang menurutnya setiap aktris memilikinya untuk menutupi kekurangan di wajah.

Dalam hal mempercantik mata dan bibirnya, Keira Knightley mengatakan bahwa dia berpegang pada formula amannya yaitu smokey eye dan bibir alami. "itu cocok dengan wajah saya dan saya senang dengan itu," katanya. Saat mencapai tampilan ini sendiri, dia menyukai Absolution Le Smoky Eyeshadow Crayon dan Charlotte Tilbury Hot Lips 2.0 di 'Glowing Jen', warna nude kemerahan. "Saya bukan gadis merah - itu berlaku di seluruh gigi saya, saya tidak pernah ingat untuk men-touch up, jadi saya selalu mencari nuansa alami."

Bagi Keira Knightley yang paling menarik baginya di dunia kecantikan sekarang adalah hal-hal yang memfasilitasi perawatan diri. "Seperti mandi yang indah sambil mengenakan masker wajah dan dikelilingi oleh lilin beraroma membuat momen relaksasi dan ketenangan yang nyata," katanya.

HARPERS BAZAAR

