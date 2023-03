Pilihan Warna Busana Tak Biasa Kate Middleton di Parade St. Patrick

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton dan Pangeran William mengikuti tradisi lama dengan mengunjungi Pengawal Irlandia d Parade Hari St. Patrick di Aldershot, Inggris, Jumat 17 Maret 2023. Biasanya ia menandai acara dengan warna hijau, warna yang paling dekat dengan acara tersebut, namun kali ini dia memilih warna busana yang tak terduga. Kate mengenakan coat dress Catherine Walker & Co berwarna teal atau hijau tosqa dengan aksesoris yang serasi untuk acara itu.

Meskipun pilihan warnanya memang tidak terduga, ada alasan cerdas untuk itu. Busana wanita bergelar Putri Wales itu sangat cocok dengan bulu yang dikenakan di topi kulit beruang oleh Batalyon 1 Pengawal Irlandia. Bulu-bulu yang berwarna biru St. Patrick dipilih karena itu adalah warna mantel dan selempang Ordo St. Patrick.

Pada bulan Juni, biru adalah warna pilihan keluarga kerajaan saat mereka memulai perayaan Platinum Jubilee Ratu Elizabeth dengan Trooping the Colour. Ratu Elizabeth melangkah ke balkon Istana Buckingham mengenakan warna biru St. Patrick, mengacu pada warna simbolis asli Irlandia yang juga dapat mewakili kedaulatan. Banyak wanita kerajaan juga memilih warna biru untuk berkoordinasi dengan raja.

Karen Haller, psikolog warna perilaku dan penulis The Little Book of Color, sebelumnya berbicara kepada MyLondon tentang pakaian biru khas keluarga kerajaan. Dia mencatat bahwa mereka datang bersama sebagai sebuah keluarga, mewakili diri mereka sebagai unit yang kohesif.

"Dalam hal psikologi warna, warna biru yang lebih gelap mengomunikasikan Anda berada dalam posisi otoritas, dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan dapat diandalkan," kata Haller. "Kamu memiliki rasa tanggung jawab dan menganggapnya serius dengan fokus yang berkomitmen."

Untuk parade Hari St. Patrick, Putri Kate juga memilih aksesori yang bermakna. Selain mengenakan anting-anting berlian dan zamrud, untuk memberikan sentuhan hijau klasik pada pakaiannya, ia mengenakan bros shamrock khusus yang menampilkan zamrud kecil di tengahnya. Bros itu milik Pengawal Irlandia dan dipinjamkan kepada wanita kerajaan yang terkait dengan resimen, menurut The Court Jeweller. Sebelum Kate, itu dikenakan oleh Putri Anne dan Ibu Suri.

Mantel gaun Kate juga mencerminkan seragam Pengawal Irlandia dengan empat kancing di bagian depan lalu celah di depan empat kancing lagi. Dia mempertahankan tema warna dengan sepatunya, memulai debutnya dengan warna baru dari sepatu pump suede Gianvito Rossi yang sering dipakainya dalam rona teal.

Baik Pangeran William dan Kate Middleton memberikan pidato di acara tersebut, menyoroti transisi dalam peran kerajaan. Raja Charles baru-baru ini menamai menantu perempuannya sebagai Kolonel kehormatan baru di resimen, dan dia mengambil alih peran dari Pangeran William, yang sekarang setara dengan Pengawal Welsh dengan gelar Pangeran Wales-nya.

"Sementara saya sangat senang berada di sini merayakan Hari St. Patrick bersama Anda sekali lagi, saya sangat sedih menyampaikan pidato ini, karena ini benar-benar berarti waktu saya sebagai Kolonel Anda telah habis. Sudah menjadi salah satu kehormatan besar dalam hidup saya untuk menyandang gelar itu; saya bangga dengan semua yang diperjuangkannya - sama seperti saya sangat bangga dengan kalian semua," ujarnya.

