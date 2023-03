Royal Wedding Yordania, Putri Iman Pakai Gaun Pengantin Dior dan Tiara Ratu Rania

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Iman, anak kedua dari Ratu Rania, 51, dan Raja Abdullah II, 60, menikah dengan mitra pemodal yang berbasis di New York, Jameel Alexander Thermiotis, di Amman, akhir pekan lalu. Pernikahan berlangsung dalam sebuah upacara megah.

Pengantin wanita memesona dengan gaun Dior yang dipesan lebih dahulu untuk hari besarnya. Gaun tersebut memiliki detail renda cantik di seluruh korset, leher tinggi, dan lengan panjang. Untuk pertama kalinya, dia mengenakan tiara yang berhias berlian milik ibunya.

Dia memasangkan tampilan dengan tiara berlian ibunya, yang membuat kerudung tulle tetap terpasang selama upacara pernikahan.

Sementara ibunya, Ratu Rania, tampil anggun dengan gaun pink merona dan permata berlian yang berkilauan untuk acara tersebut.

Ratu Rania pertama kali mengenakan Diamond Tiara untuk perjamuan negara spektakuler yang diselenggarakan oleh Ratu Elizabeth dan Duke of Edinburgh di Kastil Windsor pada 2001. Dia memakainya lagi untuk potret pada tahun yang sama.

Sementara itu, dia menjaga riasannya tetap lembut untuk acara tersebut, memilih sapuan eyeliner dan sentuhan perona pipi untuk hari besarnya.

Pengantin berusia 25 tahun itu diantar menuju altar oleh kakak laki-lakinya, Putra Mahkota Hussein, yang juga mengumumkan pertunangannya pada akhir tahun lalu. Dia akan menikah dengan Rajwa Al-Saif yang menerima gelar dari Syracuse University, New York, dan belajar di Fashion Institute of Design and Merchandising di Los Angeles setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Arab Saudi.

Dia kemudian berbagi posting Instagram dengan foto-foto upacara, menuliskah syukurnya atas pernikahan ini. "Saya berharap kalian , Iman tersayang dan Jameel, seumur hidup berkah dan kebahagiaan bersama," tulis putra mahkota.

Tempat upacara pernikahan dihiasi dengan pohon-pohon bunga putih yang menakjubkan, sementara para tamu menyaksikan pasangan itu saling bertukar cincin.

Awal minggu ini, Ratu Rania mengadakan pesta pacar untuk Iman dan keluarga perempuan serta teman-temannya menjelang pernikahannya yang akan datang. Tetapi warganet dibuat bingung karena tidak adanya henna pada pengantin wanita saat penikahan. Diperkirakan bahwa pesta henna tradisional telah berkembang menjadi acara yang mirip dengan bridal shower.

Henna mungkian tersedia untuk digunakan para tamu, tetapi tampaknya Putri Iman dan ibunya sama-sama memutuskan untuk tidak memakai pewarna, lebih memilih untuk menjaga kulit mereka bebas henna untuk hari pernikahan.

Pernikahan itu terjadi tujuh bulan setelah pertunangan Putri Iman dengan Jameel diumumkan pada Juli lalu. Jameel lahir di Venezuela dan keturunan Yunani.

DAILY MAIL | HELLO MAGAZINE

