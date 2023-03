Lisa Blackpink Ungkap Rutinitas Riasan Alami dalam Waktu Kurang dari 5 Menit

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa Blackpink telah merilis vlog LILI's FILM di akun Youtube resminya, Lilifilm Official. Kali ini dia membawa penggemar bersamanya dalam perjalanannya ke Paris untuk menghadiri Paris Fashion Week pekan lalu, sebelum dia bertolak ke Jakarta.

Dalam video tersebut, dia menyelesaikan banyak aktivitas, seperti merayakan ulang tahun kucingnya Leo, unboxing hadiah dari merek mewah Celine, menghadiri acara eksklusif, dan berkeliling Istana Versailles.

Tetapi karena tur penyanyi "Money" itu adalah bagian dari hari liburnya, dia memilih untuk merias wajahnya sendiri, tidak dengan makeup artist seperti saat dia bekerja. Dia menunjukkan kepada penggemar rutinitas riasan alaminya, dan itu sangat mudah.

"Aku juga pergi jalan-jalan hari ini, jadi aku hanya akan memakai makeup ringan hari ini," katanya.

Pertama, Lisa mengoleskan alas bedak ringan ke pipi, hidung, dan dagunya, mengerjakannya dengan jari-jarinya.

Selanjutnya, dia melentikkan bulu matanya dan mengoleskan krim perona pipi di pipinya. “Saya sering menggunakan krim pipi. Saya masih pemula dalam menggunakan ini. Apakah itu berubah? Saya tidak berpikir itu banyak berubah. Oh apa pun,” kata dia, bercanda sambil tersenyum.

Setelah perona pipi, dia mengoleskan highlighter ke ujung hidungnya. Akhirnya, dia mengambil kuas bibir dan mengoleskan warna My Lips But Better (MLBB) di bibirnya. Warna ini mendekati rona asli bibirnya. Tren MLBB banyak diikuti pecinta makeup beberapa tahun belakangan.

Hasil akhirnya adalah tampilan makeup natural dan cantik yang dapat dicapai dalam waktu kurang dari 5 menit. Lisa tampak memukau, dan dia bahkan melewatkan banyak langkah biasa yang termasuk dalam rutinitas riasan ringan lainnya.

Setelah dario Paris, Lisa Blackpink melanjutkan turnya ke Jakarta bersama grup K-pop-nya. Blackpink World Tour Born Pink Jakarta digelar di Gelora Bung Karno pada 11 dan 12 Maret 2023.

