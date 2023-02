Michelle Yeoh Pilih Gaun Schiaparelli untuk Membuat Sejarah di SAG Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Karpet merah Screen Actors Guild (SAG) Awards tahunan ke-29 dibanjiri momen mode bintang dari semua selebritas papan atas. Salah satu yang jadi jadi perhatian adalah para pemeran Everything Everywhere All At Once membawa pulang semua penghargaan besar. Michelle Yeoh membuat sejarah dengan kemenangannya untuk penampilan terbaik dari seorang aktor wanita dalam peran utama. Dia menjadi wanita Asia pertama yang memenangkan penghargaan akting film terkemuka.

Aktor tersebut membawa pulang dua penghargaan, Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role and Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture untuk perannya dalam Everything Everywhere All at Once di Fairmont Century Plaza Hotel di Los Angeles, California.

Baca Juga: Cate Blanchett Daur Ulang Gaun Armani Prive 2014 untuk Dipakai di SAG Awards 2023

Untuk kesempatan itu, Michelle memilih gaun yang diambil langsung dari runway couture Schiaparelli dan terlihat sangat gemilang di karpet merah SAG Awrads.

X

Gaun couture Schiaparelli itu merupakan pernyataan gaya avant-garde khas rumah mode mewah itu.

Michelle memilih gaun kolom hitam sederhana yang menampilkan semburat hiasan pinggiran berpayet kuning yang didekorasi di bagian depan, siluet yang memeluk tubuh, korset tanpa tali, dan keliman sepanjang pergelangan kaki. Dia memasangkannya dengan cincin mewah dan anting-anting menjuntai pernyataan oleh Moussaieff, ditutupi berlian kuning.

Baca Juga: Debut Cara Delevingne di SAG Awards 2023 Tampil Edgy Pakai Jumpsuit

Michelle melengkapi gaun Schiaparelli dengan jam tangan mewah, sepatu hak tinggi hitam runcing, cat kuku emas, eyeliner bersayap hitam, maskara tebal pada bulu mata, warna bibir merah muda mengkilap, alis berbulu, tulang pipi memerah, dan tampilan dewy. Rambutnya ditata ekor kuda ramping dengan belahan samping dalam gaya bouffant retro.

"Saya pikir jika saya berbicara, hati saya akan meledak. Terima kasih atas cintamu, atas dukunganmu, karena aku tahu aku melawan raksasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini bukan hanya untukku, ini untuk setiap gadis lajang yang mirip denganku," kata Michelle Yeoh saat menerima penghargaannya.

Pilihan Editor: Golden Globe 2023: Mengenal Michelle Yeoh Penerima Penghargaan Aktris Terbaik