Gisele Bundchen Tampil Edgy Jadi Model Sampul Vogue Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Gisele Bundchen menjadi model sampul Vogue Italia. Ini menjadi kesempatan pertama menjadi model sampul majalah sejak perceraiannya dengan Tom Brady diselesaikan.

Untuk sampul edgy-nya, yang mulai dirilis pada Selasa, 28 Februari 2023, Gisele Bundchen mengenakan busana koleksi Maison Valentino. Model 42 tahun itu tampil berbusana serba merah lengkap dengan kuku yang serasi dan rambut serta bibir merah menyala. Dia melengkapi busananya dengan anting-anting Kenneth Jay Lane dan gelang Patricia von Musulin.

Berani terbukti menjadi tema pemotretannya. Jepretan lain di dalam majalah menunjukkan model yang baru bercerai itu berpose dengan jaket kulit domba Saint Laurent dan gaun viscose yang siluetnya memeluk tubuh. Anting dan gelang perak dari Patricia Von Musulin juga melengkapi penampilannya.

Meskipun dia mengenakan rambut pirang gelap ikoniknya dalam gaun kerudung sutra Dolce & Gabbana yang meregang, dia tetap tampil out of the box dengan bra renda dan set celana dalam Givenchy yang dipasangkan dengan trench coat satin untuk satu tampilan, dan tatanan rambut afro pirang yang luar biasa saat mengenakan gaun tanpa lengan Off-White untuk foto lainnya.

"Sangat menyenangkan memainkan karakter berbeda," tulis Gisele yang mengunggah kembali unggahan Vogue Italia di Instagram Story-nya.

Gisele Bundchen tampil dalam Vogue Italia. Instagram.com/@ibkamara

Sampul baru Gisele Bundchen muncul beberapa bulan setelah dia dan mantan quarterback NFL, Tom Brady, secara resmi bercerai setelah 13 tahun menikah. Menurut dokumen hukum setebal tiga halaman yang diperoleh People, petisi pembubaran pernikahan diajukan dan diselesaikan pada 28 Oktober di Glades County, Florida. Dokumen tersebut secara resmi menyatakan pernikahan itu bubar dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Hari itu, mantan pasangan yang memiliki dua anak Benjamin Rein, 13 tahun, dan Vivian Lake, 10 tahun, menjelaskan keputusan mereka untuk berpisah dalam postingan panjang di Instagram.

"Dalam beberapa hari terakhir, istri saya dan saya menyelesaikan perceraian kami satu sama lain setelah 13 tahun menikah," tulis Tom Brady. "Kami sampai pada keputusan ini secara damai dan dengan rasa terima kasih atas waktu yang kami habiskan bersama. Melakukannya, tentu saja, menyakitkan dan sulit, seperti yang dialami begitu banyak orang yang mengalami hal yang sama setiap hari di seluruh dunia. Namun kami hanya berharap yang terbaik untuk satu sama lain saat kami mengejar babak baru apa pun dalam hidup kami yang belum ditulis."

Pada bulan-bulan sejak itu, Tom berjuang dengan musim terakhir yang naik-turun dengan Tampa Bay Buccaneers sebelum engumumkan pada 1 Februari bahwa dia pensiun untuk selamanya setelah 23 musim di NFL. Gisele pun mengomentari postingan pengumuman pria 45 tahun itu. "Semoga Anda hanya mendapatkan hal-hal indah di babak baru hidup Anda ini," tulisnya di kolom komentar, bersama dengan emoji tangan berdoa.

Setelah bercerai, Gisele Bundchen tidak memiliki hal negatif untuk dikatakan tentang mantan suaminya dan bahwa dia dengan tulus bahagia untuk setiap apa pun yang Tom lakukan. "Gisele melanjutkan hidupnya beberapa waktu yang lalu dan senang dengan apa pun yang dipilih Tom untuk hidupnya sekarang," kata sumber People.

