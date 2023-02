Cara Kate Middleton Mengubah Tampilan Gaun Putih yang Pernah Dipakai di BAFTA 2019

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton atau Princess of Wales memakai kembali gaun Alexander McQueen saat menghadiri BAFTA 2023, Minggu 19 Februari 2023. Ini adalah pertama kalinya Pangeran dan Putri Wales menghadiri penghargaan tersebut sejak tahun 2020.

Kate mengenakan gaun indah Alexander McQueen yang pernah dia kenakan sebelumnya, namun ada beberapa perubahan yang dilakukan. Gaun bergaya Yunani ini pertama kali terlihat di BAFTA Awards 2019. Tapi Kate mengubah tampilan bahu gaun itu, perhiasannya, sepatunya, sarung tangannya, dan tas genggamnya.

Untuk acara Minggu malam, gaun itu diperbarui dengan perubahan pada bahu kiri. Kelopak bunga dilepas, dan kain tambahan ditambahkan dan ditambatkan ke bahu. Elemen paling dramatis dari busana itu adalah sarung tangan panjang sang Putri.

Sarung tangan beludru hitam kemungkinan dipilih untuk dipadukan dengan jaket Tom Ford Pangeran William yang dijual seharga 3.350 pound sterling atau sekitar Rp 61 juta. Sarung tangan ini kemungkinan besar koleksi Melissa oleh Cornelia James, yang secara mengejutkan masih tersedia. Mereka menjual seharga 160 pound sterling atau sekitar Rp 2,9 juta dan terlihat sangat cantik dan elegan dipakai Princess of Wales.

"Kami menyukai beludru. Ini sangat memanjakan. Tapi, di atas semua itu, beludru - terutama beludru hitam - terlihat bagus dibandingkan dengan satin. Jika gaun Anda adalah impian dari bahan satin, gunakan beludru untuk sarung tangan Anda - itu akan menjadi tandingan yang sempurna," bunyi keterangan koleksi tersebut.

Ulasan tentang sarung tangan ini sangat disukai. "Saya sangat senang dengan sarung tangan Melissa saya. Saya tidak sabar untuk memamerkan pernyataan fesyen baru saya. Pengerjaan yang bagus, pengemasan yang cantik, dan dukungan pelanggan yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya," tulis seorang pengguna.

Menurut pakar mode Bethan Holt ini adalah penampilan pertama Kate Middleton di BAFTA sebagai Princess of Wales yang menjadikan pilihan sarung tangan itu semakin menarik. "Sarung tangan adalah aksesori pokok dalam keluarga Kerajaan dan merupakan barang khas yang jarang ditinggalkan oleh mendiang Ratu Elizabeth dari Istana," katanya kepada The Telegraph.

Kate memasangkan gaunnya dengan sepatu pump Aquazzura Fenix miliknya yang pertama kali dipakai pada pemutaran perdana No Time to Die, September 2021. Dia juga membawa tas selempang Celeste, Jimmy Choo, yang berwarna hitam mencolok serasi dengan sarung tangannya.

Selain itu, Kate juga aksesori berypa sepasang anting Zara baru, gaya Cascading Flower, menampilkan pesona berbentuk bunga dan appliqu permata. Anting-anting 17,99 pound sterlung itu atau sekitar Rp 328 ribu ludes terjual. Sebaliknya, pada tahun 2019, saat masih bergelar Duchess of Cambridge, dia melengkapi gaun itu dengan anting-anting berlian dan mutiara milik Diana, Princess of Wales.

