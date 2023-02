Luna Maya Tampil Chic dengan Mini Dress Animal Print di Fashion Show Michael Kors

TEMPO.CO, Jakarta - Luna Maya menghadiri fashion show Michael Kors di New York Fashion Week. Dia mengunggah beberapa momen di Instagram saat menghadiri acara yang digelar di New York, Amerika Serikat, Rabu 15, Februari 2023.

Luna tampil chic mengenakan mini dress lengan panjang. Dress dari koleksi Michael Kors itu memiliki motif animal print bernuansa hitam putih. Dia melengkapi penampilannya dengan clutch berbentuk kapsul berwarna biru dan strappy heels perak. Rambut panjangnya diikat setengah sehingga menyempurnakan tampilan chic-nya, sedangkan makeup-nya nampak flawless dengan sentuhan teknik glaze skin makeup artist Archangela Chelsea.

"Sebarkan kebahagiaan cinta dari NYC dengan Michael Kors," tulis Luna dalam keterangan unggahannya. Di foto lainnya dia juga nampak berpose dengan desainer Michael Kors, yang mengenakan busana serba hitam.

Koleksi ready to wear Michael Kors memiliki beberapa potongan pernyataan yang luar biasa, seperti mantel shearling berwarna krem bos, yang cocok dengan getaran yang lebih seksi, dan banyak sabuk kulit lebar yang terlihat bagus. Dia memasukkannya musim lalu juga, jadi dia jelas tahu apa yang diinginkan pelanggannya - dan tidak dapat menemukannya di tempat lain.

“Pelanggan saya adalah pelanggan kota besar,” kata Michael Kors di pratinjau ruang pamer sehari sebelum fashion show, seperti dilansir dari laman Evening Standard. "Mereka menginginkan pakaian yang elegan dan dipoles yang fungsional, yang bergerak."

Para wanita yang menjadi muse musim ini adalah mereka yang memengaruhinya ketika dia beranjak dewasa di Greenwich Village pada tahun 70-an, seperti Yoko Ono, Tina Turner, Cher, Gloria Steinem, Jane Fonda, Cicely Tyson, Aretha Franklin. “Para wanita yang membuat saya penasaran saat itu dan masih membuat saya penasaran sampai sekarang adalah wanita yang melanggar aturan, melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Meskipun mereka kuat, kuat, dan cerdas, mereka dengan senang hati mengakui bahwa mereka menyukai fashion.”

Selain Luna Maya, Gloria Steinem juga termasuk di antara wajah-wajah terkenal yang duduk di barisan depannya, bersama Kate Hudson, Katie Holmes, Lisa Rinna, Lily Aldridge, Alan Cumming, dan Jourdan Dunn. Beberapa selebriti lainnya yang juga hadir di fashion show tersebut antara lain, Mindy Kaling, Ellen Pompeo dan putrinya, serta Lea Michele.

