Rihanna Pamer Warna Lipstik Fenty Beauty Baru di Super Bowl Halftime

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Rihanna di Super Bowl Haltime, Minggu 12 Februari 2023, benar-benar memukau. Selain lagu-lagu hitsnya, calon ibu dua anak ini mengenakan jumpsuit merah dan korset Loewe yang dibuat khusus untuknya, mantel Alaïa merah serta lisptik merah bold yang menjadi ciri khasnya.

Secara keseluruhan, dia menggunakan tiga produk dari lini makeup Fenty Beauty yang paling laris untuk mencapai tampilan penuh dan Penata Rias Global merek tersebut, Priscilla Ono, membagikan produk apa yang mereka gunakan dan apa yang menginspirasi tampilan dan getaran keseluruhan.

"Panggung merah menyerukan bibir merah Rihanna yang terbaik," kata Ono dalam siaran pers. “Kami ingin penampilan kecantikannya untuk merayakan momen ini dan menjadi cerminan sejati dari kecantikannya yang tak lekang oleh waktu. Dan bagi saya, tidak ada yang lebih ikonik bagi Rihanna selain kulit matte lembut dan bibir merahnya yang tebal.”

Rihanna tampil pada pertunjukan paruh waktu NFL Super Bowl LVII di Stadion State Farm, Glendale, Arizona, Amerika Serikat, 12 Februari 2023. Rihanna membuka pertunjukan musik terbesar dengan menyanyikan "Bitch Better Have My Money" dengan perut membulat. REUTERS/Brian Snyder

Untuk mencapai tampilan ini, Ono menggunakan Fenty Beauty by Rihanna Pro Filt'r Soft Matte Longwear Liquid Foundation sebagai dasarnya. Daya tahan pakai yang lama membuatnya sempurna untuk penampilan berenergi tinggi dan memastikan riasannya tetap terjaga sepanjang malam.

Ono mengatakan dia mengaplikasikan lapisan tipis alas bedak cair yang dipasangkan dengan Fenty Beauty byh Rihanna Pro Filt'r Soft Matte Powder Foundation dan diakhiri dengan Invisimatte Instant Setting + Blotting Powder. “Agar kulit tetap terlihat seperti kulit, tetapi penampilan membuktikannya juga," tambah Ono.

Rihanna sempat touch up makeup-nya di atas panggung Super Bowl. (Youtube.com/NFL)

Sekarang, untuk lisptik merah yang berani dan semarak yang menjadi ciri khas Rihanna selama bertahun-tahun. Lipstik cair ini memberikan hasil warna yang ekstrim dan terasa mewah dan nyaman. Ini juga sangat menghidrasi dan tahan lama. Rihanna menggunakan warna baru yang diberi nama “THE MVP.” Namun Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick itu juga hadir dalam empat warna tambahan mulai dari cokelat tua hingga merah muda mauvy.

Terakhir, siapa yang bisa melupakan momen touch-up di tengah penampilannya dengan Invisimatte Instant Setting + Blotting Powder favorit pembelanja? Bedak tak berwarna ini mengatur tata rias wajah Rihanna dan menghilangkan minyak yang terakumulasi selama pertunjukan, menjadikannya salah satu yang terbaik dalam jajaran Fenty Beauty.

