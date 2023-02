Rihanna Hamil Anak Kedua, Pamer Baby Bump saat Konser Super Bowl Halftime

TEMPO.CO, Jakarta - Rihanna tengah hamil anak kedua. Penyanyi Super Bowl Halftime 2023 berusia 34 tahun itu naik ke panggung di State Farm Stadium in Glendale, Arizona, Amerika Serikat, pada Minggu, 12 Februari 2023 atau Senin pagi waktu Indonesia, dengan pakaian merah cerah dari kepala hingga ujung kaki, memperlihatkan baby bump. Dia menjadi wanita hamil pertama yang membintangi pertunjukan paruh waktu event olahraga terbesar di Amerika Serikat itu.

Rihanna membuat pertunjukan besar di saat-saat pembukaan penampilannya, mengelus perutnya dan membuka ritsleting pakaiannya, sebuah jumpsuit yang dilapisi bodysuit ketat dan bandeau terpahat, untuk memperlihatkan perutnya.

Baca Juga: Rihanna Merasa Jauh Lebih Baik setelah Memiliki Anak

Perwakilan Rihanna mengkonfirmasi kabar kehamilan penyanyi itu Minggu malam.

X

Rihanna mengisyaratkan kejutan besarnya sebelum dia tampil di Super Bowl 2023. Berbicara kepada CBS Sports, Rihanna mengatakan dia berencana mengumumkan seseorang keluar selama penampilan turun minumnya. Namun, wanita berusia 34 tahun itu berhasil mengalihkan perhatian semua orang, memberikan asumsi bahwa dia berbicara tentang tamu musik kejutan.

"Aku tidak yakin. Kita lihat saja nanti," godanya saat berbicara dengan outlet.

Pemenang Grammy dan kekasihnya, rapper A$AP Rocky, menyambut anak pertama mereka pada Mei 2022. Dia terlihat bersemangat mendukungnya di sela-sela selama pertunjukan turun minum, merekam penampilannya dan menari bersama.

Rihanna pertama kali mengungkapkan pada Januari 2022 bahwa dia sedang mengandung anak pertamanya dengan Rocky, 33 tahun. Setelah dia difoto memulai debutnya dengan bayinya di New York City, seorang sumber mengatakan kepada People bahwa Rihanna bersemangat untuk menjadi seorang ibu dan "tidak bisa lebih bahagia."

"Semua yang dilakukan Rihanna, dia melakukannya dengan caranya sendiri dengan time table sendiri, dan memiliki bayi tidak berbeda," kata sumber itu. "Mereka sama seperti pasangan calon orang tua lainnya. Ya, mereka kebetulan terkenal, tapi mereka hanya pasangan muda yang paling lucu dan paling pusing yang sedang menantikan kelahiran anak."

Rihanna membuka penampilan Super Bowl yang sangat dinantikan dengan "B--- Better Have My Money" dan juga membawakan hitsnya "Run This Town" dan "Umbrella" pada Minggu.

Sebelum menyambut anak pertama mereka, Rihanna mengatakan kepada Elle bahwa, sebagai penggemar franchise The Real Housewives, menurutnya gaya pengasuhannya akan mirip dengan Teresa Giudice dari Real Housewives of New Jersey.

"Teresa dari Jersey tidak mempermainkan anak-anaknya. Dia akan meratapimu tentang anak-anak itu. Dan itu sangat selaras dengan saya karena saya merasa seperti itulah tipe ibu yang akan saya tuju," kata Rihanna kepada outlet. "Tergila-gila tentang itu."

PEOPLE

Pilihan Editor: Rihanna Merasa Jauh Lebih Baik setelah Memiliki Anak

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.