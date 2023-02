Warna Rambut Shania Twain Ganti Lagi Jadi Merah di Grammy Awards 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Shania Twain tampil memesona di karpet merah Grammy Awards 2023 dengan tampilan rambut baru, Minggu 5 Februari 2023. Penyanyi musik country yang juga menjadi presenter pada upacara penghargaan tahun ini, mengenakan jas Harris Reed hitam putih dengan topi dramatis, dan rambut merah berapi-api.

Shania Twain, yang dibantu penata gaya Chris Horan, mengenakan setelan dengan celana melebar dan bintik-bintik payet hitam raksasa di seluruh tubuhnya. Topi atasnya yang kebesaran bahkan memiliki titik-titik yang serasi. Namun, rambutnya yang paling mencuri perhatian dari penampilannya.

Wanita berusia 57 tahun tampil dengan rambut merah cerah ekstra panjang. Padahal beberapa hari sebelumnya dia tampil dengan rambut pirang platinum saat menghadir ipesta label rekaman yang merayakan Grammy Awards 2023, Kamis, 2 Februari 2023. "Ini adalah album perayaan saya," katanya kepada pembawa acara James Corden di The Late Late Show. "Saya merayakan kebahagiaan dan kegembiraan, dan mengendalikan suasana hati dan semangat Anda sendiri."

X

Shania Twain (kiri) dan Kim Petras (kanan), saat menghadiri pesta bersama, Kamis 2 Februari 2023. Instagram.com/@shaniatwain

Namun pilihannya mengganti warna rambut menjadi merah tentu memiliki alasan khusus. "Karena pakaian saya berwarna hitam putih, saya membutuhkan percikan warna di rambut," ujarnya kepada Bobby Bones dari E! di karpet merah, dan menambahkan bahwa rambut pirangnya adalah tampilan platinum pertamanya. Penampilannya yang segar muncul di tengah promosi untuk album barunya Queen of Me, yang dirilis pada hari Jumat, 3 Februari 2023, menjelang tur dunianya yang diluncurkan akhir tahun ini.

Sebelumnya, Shania juga tampil dengan pilihan fashion menarik saat menghadiri karpet merah untuk People's Choice Awards pada bulan Desember. Dia memberi penghormatan pada salah satu penampilan video musik ikoniknya. Dia mengenakan pakaian bermotif macan tutul tahun 1998 dari video musiknya "That Don't Impress Me Much".

Shania Twain mengenakan gaun Rodarte kustom di People's Choice Awards 2022. Instagram.com/@rodarte

Namun, gaunnya lebih canggih. Gaun Rodarte kustom bermotif macan tutul dan hitamnya memiliki panel tipis di perutnya untuk memamerkan otot perutnya yang mengesankan dan menyertakan tudung - persis seperti yang dia kenakan untuk video musiknya. Tak hanya itu, dia juga bereksperimen dengan rambutnya dengan tatanan rambut merah muda terang di atas karpet ungu.

PEOPLE

Baca juga: Shania Twain Ubah Gaya Rambut Jadi Pirang dan Lurus

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.