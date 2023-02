Kate Middleton dan Pangeran William Hanya Punya Satu Larangan Ketat untuk Anak-anaknya

TEMPO.CO, Jakarta - Meski bangsawan dan calon penerus takhta Kerajaan Inggris, anak-anak Kate Middleton dan Pangeran William tetaplah anak-anak. Pangean George, 8, Putri Charlotte, 7, dan Pangeran Louis, 4, juga bisa saja bikin kesal, bersuara kencang, dan bikin ribut. Hanya saja, mereka sering terlihat memiliki perilaku baik di mata publik, kecuali saat Louis memutuskan untuk membuat ulah dengan ibunya selama Platinum Jubilee.

Keluarga Wales ternyata cukup santai dalam hal aturan. Sumber mengatakan kepada The Sun bahwa Pangeran William dan Kate hanya memiliki satu aturan rumah tangga yang ketat. Bisa ditebak? Aturannya adalah dilarang berteriak di dalam rumah.

"Berteriak benar-benar terlarang," kata sumber itu, seperti dikutip She Knows, Minggu, 5 Februari 2023. Jika mereka saling berteriak maka kedua orang tuanya akan menanganinya dengan renungan.

Artinya, setiap kali ada teriakan, William maupun Kate membicarakannya dengan mereka, daripada menghukum mereka dengan time-out.

"Mereka dibawa pergi dari tempat kejadian keributan atau gangguan dan berbicara dengan tenang baik oleh Kate atau William," kata sumber itu.

Tidak mengherankan bahwa Pangeran dan Putri Wales mengambil pendekatan pengasuhan yang lebih lembut atau gentle parenting dengan anak-anak mereka, mengingat fokus Kate pada pendidikan dan kesejahteraan anak usia dini. Dia baru-baru ini mengumumkan meluncurkan inisiatif anak usia dini yang disebut Shaping Us. Kampanye ini menyuarakan tentang betapa pentingnya masa kanak-kanak dan dampaknya pada kehidupan selanjutnya.

Kate pernah menggambarkan kehidupan parentingnya saat menghadiri Mental Health in Education yang diselenggarakan Royal Foundation pada 2019.

"Ketika saya pertama kali memulai dan saya belajar banyak dalam waktu singkat bekerja dengan organisasi, saya sendiri sangat naif sebagai orang tua, betapa pentingnya terutama tahun-tahun awal untuk masa depan anak-anak. Dan betapa pentingnya, setiap orang yang menjaga anak-anak pada saat kritis, guru, orang tua, dan semua orang yang merawat mereka, betapa pentingnya kita melakukannya dengan benar," kata dia.

William dan Kate bersama-sama dari tahun 2003 hingga 2010 sebelum menikah pada tahun 2011, dan sejak itu mereka hidup bahagia bersama.

Kehidupan Pangeran William dan Kate Middleton sebagai orang tua dan suami istri telah didokumentasikan selama pernikahan mereka dalam William and Kate : A Royal Love Story karya Christopher Andersen. Buku ini menceritakan hari-hari awal pasangan itu di perguruan tinggi, melalui perpisahan mereka, dan akhirnya ke pernikahan.

