Fashion Lizzo di Grammy Awards Tunjukkan Kebangkitan Musim Semi

TEMPO.CO, Jakarta - Lizzo tampak bersemangat dan menunjukkan bahwa dia sedang jatuh cinta di karpet merah Grammy Awards 2023. Dia hadir bersama kekasihnya Myke Wright dengan mengenakan busana yang mencuri perhatian.

Pelantun "Juice" itu mengenakan busana karya Dolce & Gabbana yang penuh gaya. Gaun jingganya yang berapi-api itu indah dengan sendirinya, tetapi penyanyi itu melengkapi gaun itu dengan jubah bertudung bunga dengan nada yang serasi.

Dia mengenakan cincin besar di jari-jarinya dan bahkan mencocokkan riasan matanya dengan gaunnya, memilih rona oranye lembut di kelopak matanya. Rambutnya ditata ikal lembut dan menyelipkan bunga di belakang telinganya, membangkitkan kelembutan musim semi. Seperti yang dia gaungkan tentang penampilannya di Instagram. "Kebangkitan musim semi," tulisnya.

Sementara Myke Wright tampil bergaya hal-hal klasik mengenakan tuksedo hitam dan kemeja putih. Keduanya tampil di depan publik pertama kali saat berjalan di karpet merah pesta pra-Grammy untuk menghormati Clive Davis. Lizzo memposting beberapa foto di Instagram momen kebersamaan mereka. "Peluncuran yang sulit," tulisnya.

Lizzo. Instagram.com/@lizzobeating

Nominasi Lizzo di Grammy Awards 2023

Penyanyi berusia 34 tahun itu, dinominasikan untuk lima penghargaan di Grammy Awards tahun ini. Dia dinominasikan sebagai rekor tahun ini untuk "About Damn Time," album terbaik tahun ini untuk Special, lagu terbaik tahun ini untuk "About Damn Time," album vokal pop terbaik untuk Special dan penampilan solo pop terbaik untuk "About Damn Time."

Album Special Lizzo dirilis Juli lalu dan mencapai No. 2 di tangga lagu Billboard 200 tahun lalu. Album ini adalah rumah bagi "About Damn Time" milik Lizzo, yang meraih dua kali platinum di Amerika Serikat dan menjadi sangat viral di TikTok.

Penyanyi, yang tidak asing dengan Grammy dan sudah memiliki tiga trofi atas namanya, juga akan naik panggung di pertunjukan tahun ini untuk tampil, tentu tidak diragukan lagi memukau penonton dengan kehebatan vokalnya dan semoga bakatnya memainkan seruling.

Lizzo dan kekasihnya Myke Wright. Instagram.com/@lizzobeating

Fashion Lizzo yang mencuri perhatian

Selain menutup panggung dengan musiknya, Lizzo juga tahu cara menutup karpet merah dengan pilihan busananya. Meskipun dia tidak menghadiri pertunjukan tahun lalu, dia muncul pada tahun 2021 dengan mengenakan dua gaun berwarna permen. Kedua penampilan Balmain-nya tampak seperti gaun saudara perempuan, dengan detail ruched dan keliman yang acak-acakan. Gaun hijau yang dikenakannya di atas karpet pendek dan genit, sedangkan gaun merah muda yang dipakainya memiliki keliman yang lebih panjang.

Tahun sebelumnya, dia tampil glamor Old Hollywood dengan tampilan serba putih. Penyanyi itu mengenakan gaun Versace putih tanpa tali dengan garis leher berbentuk hati, menampilkan manik-manik perak berkilau di seluruh bagiannya. Dia memadukan penampilannya dengan stola berbulu putih yang elegan dan sepatu bertali berhias kristal putih, ditambah perhiasan Lorraine Schwartz termasuk kalung berlian untai ganda, anting-anting berlian khusus, dan cincin berlian.

Lizzo di karpet hitam MTV Video Music Awards 2022 (Instagram/@lizzobeeating)

Untuk acara penghargaan baru-baru ini, Lizzo membahas tentang drama, dan siluet yang banyak. Untuk Penghargaan Emmy pada bulan September, dia mengenakan tampilan Giambattista Valli merah monokromatik yang dramatis. Gaun itu, dengan keliman tinggi-rendah dan kereta super panjang, juga termasuk kerutan di lehernya dan lengan lonceng yang besar.

Pada People's Choice Awards bulan Desember, Lizzo mengenakan gaun Alexander McQueen bersulam warna-warni yang membuat semua orang berhenti dan menatap. Dan jika itu tidak cukup untuk meyakinkan semua orang bahwa dia adalah bintang fashion, dia juga membuat pernyataan di karpet merah MTV VMA musim panas lalu dengan gaun yang terlihat seperti kantong sampah - tapi dia membuatnya cantik.

Lizzo mengenakan gaun Jean Paul Gaultier Couture musim semi / musim panas 2022 yang tebal dan hitam, dilengkapi dengan lipstik hitam yang serasi, perhiasan oleh Jennifer Fisher (termasuk cincin bibir emas dan lapisan anting-anting emas) dan gaya rambut yang disisir ke belakang.

PEOPLE

