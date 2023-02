Doja Cat Tampil Edgy dengan Gaun Lateks Hitam Versace di Grammy Awards 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Doja Cat menampilkan pesona glamor di karpet merah Grammy Awards 2023 di Los Angeles, Minggu malam, 5 Februari 2023 atau Senin pagi waktu Indonesia. Tahun ini, penyanyi "Kiss Me More" dinominasikan untuk beberapa Grammy Awards, di antaranya Best Pop Solo Performance, Record of the Year, dan Best Rap Performance.

Untuk karpet merah, Doja mengenakan gaun lateks yang mencolok dari Atelier Versace. Gaun ini menampilkan siluet one shoulder dengan rok melebar yang bertransisi menjadi ekor yang dramatis. Sang bintang dilengkapi dengan sarung tangan opera lateks yang serasi dan anting-anting melingkar lingkaran hitam tebal.

Meskipun alas kakinya tidak terlihat karena panjang gaunnya, Doja sepertinya mengenakan sepasang sepatu platform untuk menonjolkan pakaiannya. Gaya adalah pilihan untuk penyanyi.

X

Seperti nama panggungnya, penyanyi dengan nama asli Amala Ratna Zandile Dlamini itu menggunakan riasan mata kucing gelap dan gaya rambut pixie hitam dan memasangkan penampilannya dengan anting spiral hitam tebal.

Baca juga: Doja Cat Melapisi Tubuhnya dengan 30.000 Kristal Swarovski, Butuh Waktu 5 Jam

Doja Cat juga terkenal dengan pakaiannya yang unik di karpet merah dan barisan depan fashion show di pekan mode. Penyanyi "Juicy" itu menjadi viral selama Paris Couture Week dalam sejumlah penampilannya yang mencolok, salah satunya penampilannya yang serba merah dan tertutup kristal yang membutuhkan waktu lima jam untuk dipakai dan terdiri dari 30.000 kristal Swarovski.

Penghargaan Grammy 2023, yang disiarkan langsung di Crypto.com Arena pada pukul 8 malam waktu setempat di CBS. Dipandu oleh Trevor Noah, acara ini memberikan penghargaan keunggulan dan pencapaian luar biasa di industri musik.

Untuk penghargaan tertinggi tahun ini adalah Beyoncé, yang memimpin nominasi Grammy dengan sembilan nominasi; Kendrick Lamar tidak jauh di belakangnya dengan delapan nominasi, serta Adele dan Brandi Carlile dengan masing-masing tujuh nominasi. Acara ini juga menampilkan penampilan dari Jay-Z, Mary J. Blige, Sam Smith, Steve Lacy dan Lizzo.

FOOTWEAR NEWS | COSMOPOLITAN

Baca juga: Doja Cat Tampil Edgy dan Makeup Feminin Ada Alasannya