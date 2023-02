Ivanka Trump Jaga Tubuh Bugar dengan Makanan Seimbang dan Fusion Workout

TEMPO.CO, Jakarta - Ivanka Trump kerap terlihat bugar dan ramping di usia 41 tahun. Dia rutin berolahraga untuk mempertahankannya. Dia sebelumnya berbicara tentang pola makan dan olahraganya, yang membuatnya tetap aktif dan sehat.

Seperti yang terlihat dalam unggahan barunya di Instagram. Dia dan suaminya Jared Kushner, berjalan di hutan negara bagian New York, Amerika Serikat. Keduanya mengenakan perlengkapan mendaki, menunjukkan bahwa mereka sering berjalan-jalan.

Ivanka sebelumnya juga membagikan foto dirinya sedang berlari, dan dia pergi ke gym untuk menjaga kesehatan fisik. Pola makan dan olahraga putri DonaldTrump itu telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Dia makan seperti remaja, katanya pada tahun 2016.

Pola makan Ivanka Trump yang seimbang

Sebelum hamil, dia makan karbohidrat tiga kali sehari biasanya dalam bentuk pasta atau pizza. “Perlahan, saya mulai benar-benar menikmati, jika tidak mengidam, pilihan yang lebih sehat ini. Sekarang makan sehat adalah norma bagi saya, terutama saat sarapan dan makan siang," katanya.

Pasca kehamilan, Ivanka mengatakan dia mengonsumsi makanan seimbang, berdasarkan membuat pilihan yang tepat. Dia makan makanan yang sehat dan mengenyangkan seperti salmon, ayam, salad, dan sup sayuran, serta lemak sehat seperti ikan berlemak, termasuk salmon dan mackerel, membuat seseorang merasa lebih kenyang lebih lama.

Namun, Ivanka mencatat bahwa dia menghindari jus, “Saya mencoba jus pembersih, dan itu benar-benar bencana. Selama delapan jam saya bertahan, saya merasa seperti berada di ambang kelaparan," jelasnya.

Untuk menjaga fisiknya yang sehat dan langsing, Ivanka menghindari karbohidrat olahan dan berfokus pada karbohidrat kompleks, seperti biji-bijian dan gandum, menurut The Daily Meal. Wanita berusia 41 tahun itu sebelumnya telah berbagi foto makanannya di Instagram, termasuk sarapannya, yang biasanya terdiri dari yoghurt Yunani dan buah beri atau oatmeal.

Begitu juga dengan anak-anaknya, yang mengkonsumsi oatmeal dengan topping - biji chia, beri, biji rami, goji berry, kayu manis, kenari, dan almond. Ini agar dan anak-anak dapat 'menghias' oatmeal mereka.

Menurut According to My Morning Routine, Ivanka memulai hari-harinya dengan segelas besar dengan lemon, diikuti dengan secangkir besar kop". Ini setelah dia bangun jam 5:30 pagi untuk bermeditasi dan berolahraga "atau keduanya". “Saya ingin siap sepenuhnya untuk hari sebelum anak-anak saya bangun sehingga pagi hari saya benar-benar terfokus pada mereka," ujarnya.

Sedangkan cara untuk menjaga fisiknya tetap bugar, dia melakukan fusion workout, yang menggabungkan yoga, Pilates, menari, dan meditasi. “Meditasi adalah salah satu hal terpenting yang saya lakukan setiap hari. Saya bermeditasi selama dua puluh menit, idealnya dua kali sehari. Terkadang saya melewatkan sesi sore, tapi saya selalu membuat sesi pagi. Ini sangat berharga dalam hal menenangkan pikiran saya dan memungkinkan saya untuk berpikir lebih jernih," ujar Ivanka Trump yang kerap berbagi video dan instruksi yoga di Instagram-nya, untuk menginspirasi pengikutnya.

