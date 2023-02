Gigi Hadid Paling Takut Menjalani Perawatan Kulit Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Gigi Hadid mungkin salah satu wajah supermodel paling terkenal saat ini, tetapi dia tidak mengikuti rutinitas perawatan kulit yang sangat ketat. Dalam sebuah wawancara baru dengan WSJ. Magazine untuk seri My Monday Morning, supermodel itu mengungkapkan bahwa ada satu hal yang jarang dia lakukan di ruang kecantikan, yaitu menjalani perawatan facial

Gigi Hadid mengakut takut menjalani perawatan facial. "Saya bukan ahli perawatan kulit," kata pendiri Guest in Residence itu, menambahkan bahwa dia hanya pernah mengalami perawatan kulit itu sekali dalam hidupnya: "Sebelum Met Ball terakhir."

Untuk mempersiapkan kulitnya sebelum gala fashion tahunan, yang diadakan pada hari Senin pertama bulan Mei di Metropolitan Museum of Art di New York City, Amerika Serikat dia mencari seorang teman dekat yang juga bekerja dengan adik perempuannya dan sesama model, Bella Hadid. "Saya sangat mempercayai mereka. Tapi saya ingin tetap sederhana," katanya.

Namun, kostum Gala 2022 miliknya sama sekali tidak. Gigi Hadid tampil di karpet dalam tampilan Atelier Versace merah delima lengkap dengan jubah gelembung yang menyapu lantai dan bodysuit korset lateks, yang dikenakan untuk menghormati pameran In America: An Anthology of Fashion.

Gigi Hadid lebih peduli kesehatan di tahun 2023

Model Gigi Hadid berpose saat memperagakan koleksi Tom Ford Spring/Summer 2023 selama New York Fashion Week di Manhattan, New York City, 14 September 2022. REUTERS/Andrew Kelly

Apa yang sedang dibangun ibu satu anak akhir-akhir ini adalah ritual kesehatannya, yang dia ungkapkan termasuk kunjungan ke chiropractor untuk mendapatkan pemeriksaan ulang. "Melakukan pekerjaan yang saya lakukan, itu bisa sangat memperngaruhi fisik,' katanya, menambahkan, 'Oh, saya kira resolusi Tahun Baru [saya punya] adalah saya akan mencoba memanjakan diri saya dengan lebih banyak pijatan.

Dan bentuk latihan untuk multi-hyphenate adalah berkaitan dengan anak perempuannya. "Mengejar anakku yang berumur 2 tahun," ujar Gigi, merujuk pada putrinya Khai, dengan mantan kekasihnya Zayn Malik. "Kami banyak berjalan. Kami melakukan yoga bersama. Dengan mengangkatnya dan berlari sepanjang hari dan pergi ke taman, saya mulai bergerak."

Terlepas dari pendekatan perawatan kulitnya yang minimalis, Gigi Hadid jelas merupakan salah satu orang yang selalu mengutamakan fashion di Met Gala. Model berusia 27 tahun itu tujuh kali menjadi undangan di acara bertabur bintang itu. Dia memulai debutnya pada tahun 2015 mengenakan gaun DVF merah dengan appliqu bunga payet dan celah setinggi paha, untuk merayakan pameran institut China: Through a Looking Glass.

Sejak itu, putri Yolanda dan Mohammed Hadid benar-benar memanfaatkan kode berpakaian fête yang berbeda dengan kostum over-the-top, termasuk penampilan metalik Michael Kors dari kepala hingga ujung kaki untuk "Camp: Notes on Fashion" 2019 dan busana Old Hollywood dalam balutan gaun strapless oleh Prada pada tahun 2021.

