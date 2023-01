Claire Danes Mendapat Reaksi Beragam tentang Kehamilan Ketiga dari Anak-anaknya

TEMPO.CO, Jakarta - Claire Danes mendapat reaksi beragam terhadap kehamilan anak ketiganya. Aktris 43 tahun itu dan suaminya, Hugh Dancy, dikonfirmasi sedang menantikan kelahiran anak ketiga Desember 2022. Namun dia mengungkapkan reaksi kurang senang dari kedua anak tertua mereka terhadap kabar bahagia itu.

Dia mencatat bahwa Cyrus tertuanya yang berusia 10 tahun nampak kurang senang. "Agak pasrah. Maksud saya, yang terburuk telah terjadi. Namanya Rowan," tambah Danes sambil tertawa, merujuk pada anak keduanya yang berusia 4 tahun, saat tampil di Tonight Show with Jimmu Fallon, Jumat, 27 Januari 2023.

"Tapi Rowan memiliki lebih banyak komentar negatif, dia memiliki lebih banyak yang dipertaruhkan," dia kemudian bercerita. "Dia dengan tegas menentang gagasan itu. Dia berkata, 'Ya, tidak, tidak. Aku tidak menyukainya. Aku tidak menyukainya. Aku suka kedamaian, Mama.' Saya bilang, 'Kamu suka kedamaian?' Itu lucu, anak itu tidak tutup mulut. Dia berkata, 'Ketika itu keluar dari perutmu, kami akan memberikannya kepada keluarga yang tidak memiliki bayi... karena kami sudah selesai.'"

"Jadi tidak, dia kurang bersemangat," pungkas aktri Homeland itu.

Claire akhirnya menjelaskan kepada anak-anaknya. "Ketika bayinya keluar, dia akan menjadi lamban untuk semuanya, tidak tahu banyak, jadi itu akan membutuhkan bantuan dan pendidikan. Itu menarik baginya, dia menyukai gagasan menjadi semacam kehadiran yang merendahkan," katanya. "Jadi sekarang dia sedikit lebih optimis."

Aktris The Fleishman Is in Trouble mengatakan bahwa ini adalah kehamilan terakhirnya. Claire Danes dan Hugh Dancy enikah pada tahun 2009 setelah bertemu di lokasi syuting film Evening 2007, yang mereka bintangi. "Yang ini kejutan," akunya. "Kehamilan ini terjadi pada saya ... Tapi kami senang."

Namun, pembawa acara, Jimmy Fallon, mencatat bahwa Calire Danes telah hadir di acaranya setiap kali dia hamil. "Pada dasarnya membuat saya takut untuk dipesan hadir di acara ini," candanya.

Calire juga sempat berbicara tentang kehamilannya saat dia berjalan di karpet merah Golden Globes 2023, 11 Januari 2023. "Eek, aku tahu. Nomor tiga. Prego. Yang ini tidak disengaja," katanya kepada Mario Lopez dari Access Hollywood, setelah dia memberi selamat kepada bintang itu atas kehamilannya. "Tapi ini dia!" Aku punya Cyrus, dia 10 tahun dan Rowan 4 tahun, dan yang ini, ya. Jaraknya merata, tapi spektrumnya luas. Kami senang, kami senang."

Adapun jenis kelamin bayi ketiganya, Claire yang saat ini kehamilannya sudah trimester kedua, mengatakan dia dan Dancy belum mengetahui dan masih menebaknya.

