Ashley Park Tampil Gaya dengan Kruk dan Sepatu Hak Tinggi di Paris Fashion Week

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Emily in Paris Ashley Park tidak membiarkan cedera pergelangan kaki membatalkan rencananya untuk tampil gaya di Paris Fashion Week Rabu, 25 Januari 2023. Bahkan dia tetap tampil gemerlap di dunia couture meski dengan dua kruk menyangga tubuhnya.

Aktris berusia 31 tahun itu tampil di Paris Fashion Week untuk Valentino's Spring/Summer 2023 Haute Couture dengan gaya glamor. Park mengenakan gaun blazer berbahan satin dengan catsuit berlogo V di bawahnya. Dia melengkapinya dengan perhiasan pernyataan termasuk anting-anting manik-manik biru.

Selain kruk, dia mengenakan bandage hitam melilit salah satu pergelangan kakinya, yang terlihat tetap gaya di bawah tumit stiletto-nya.

Sebelum Valentino, Park menghadiri acara Rahul Mishra Haute Couture Spring/Summer 2023 pada hari Senin di mana penyangganya tampil lagi. Kali itu dia mengenakan gaun emas yang dihiasi dengan aplikasi daun payet dan sepasang sepatu hak tinggi.

Park belum mengungkapkan penyebab cederanya.

Ashley Park menghadiri Valentino's Spring/Summer 2023 Haute Couture di Paris Fashion Week Rabu, 25 Januari 2023 (@voguemagazine)

Di luar venue Valentino Rabu malam, Park juga terlihat membawa sepasang kruk. Dalam video TikTok yang dibagikan oleh Vogue, dia berjalan terseok-seok di jalan dengan kemewahan penuh. Dia bahkan berhasil mengambil foto singkat dengan sesama tamu barisan depan Anne Hathaway, yang menyebut momen kruk Park adalah yang paling epik. Park menanggapi bintang Devil Wears Prada itu dengan memuji pakaiannya.

Sama seperti karakternya di Emily di Paris, Mindy Chen, Park suka bereksperimen dengan gaya pribadinya. Tidak hanya penampilannya di Met Gala 2022 dengan gaun Prabal Gurung pink cerah dan perhiasan Mimi So, ikon fashion "an ode" Audrey Hepburn, ia juga mengenakan topi desainernya untuk koleksi delapan potong dengan Rent the Runway pada November.

Saat berbicara dengan People tentang koleksi mewahnya, Park mengungkapkan bahwa ada dua hal yang memengaruhi lemari pakaiannya. Salah satunya adalah saat dia syuting serial Netflix itu yang berpusat pada pakaian over-the-top.

"Dalam beberapa tahun terakhir, saya menyadari apa gaya, struktur, dan siluet khas saya, dan hal-hal yang membuat saya tertarik," jelasnya.

Ashley Park juga memuji evolusi gayanya untuk penata gaya selebriti Erin Walsh, yang juga bekerja dengan Hathaway dan Jameela Jamil. "Dia banyak mengajari saya. Saya pikir apa yang saya pelajari darinya tentang fashion adalah bentuk ekspresi diri," kata Park, menambahkan bahwa Walsh telah mengajarinya banyak hal tentang bercerita dan kolaborasi.

PEOPLE

