Gaya Michelle Yeoh ke Paris Haute Couture Fashion Week setelah Masuk Nominasi Oscar 2023

TEMPO.CO , Jakarta - Michelle Yeoh baru saja mencatat sejarah sebagai perempuan Asia pertama yang masuk nominasi Oscar 2023 untuk perannya Everything Everywhere All At Once. Dia merayakannya dengan menghadiri Paris Fashion Week 2023 pada Selasa malam, 24 Januari 2023.

Nominasi Oscar 2023: Everything Everywhere All at Once Mendominasi

Everything Everywhere All at Once meraih 11 nominasi Oscar 2023, termasuk Best Picture, Best Director, dan Best Lead Actress untuk Michelle Yeoh.

