Kate Middleton Pakai Kalung Citrine Ini Maknanya

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton baru-baru ini terlihat mengenakan setelan burgundy yang dibuat khusus dari desainer Prancis Roland Mouret, saat mengadakan pertemuan untuk tim liga rugby kursi roda pemenang Piala Dunia Inggris di Hampton Court Palace.

Setelan khusus itu dipasangkan dengan jumper rajutan tipis berwarna krem dan perhiasan emas yang halus. Setelah diamati lebih dekat, kalung wanita bergelar Princess of Wales itu, didesain oleh Daniella Draper. Biasanya, Meghan Markle yang memakai perhiasan simbolis, tapi kemarin Kate memilih untuk melengkapi pakaiannya dengan Gold Citrine Baby Treasure Necklace.

Makna kalung yang dipakai Kate Middleton

Dalam deskripsi yang tertera di situs resminya, Gold Citrine Baby Treasure Necklace dibuat menggunakan 100 persen daur ulang emas kuning padat sembilan karat dan ditata dengan citrine yang indah. Batu kelahiran untuk bulan November, citrine membantu mewujudkan impian terbesar Anda, membawa lebih banyak kesuksesan dan kemakmuran. Kalung itu dihargai 825 pound sterling atau sekitar Rp 16 juta dan juga tersedia dalam warna perak.

Tidak diketahui mengapa Kate memiliki kalung ini mengingat citrine adalah batu kelahiran untuk November, bulan di mana tidak ada ulang tahun penting atau peristiwa penting yang terjadi pada dirinya. Namun, ini bukan perhiasan citrine pertama yang dia miliki, bahkan Kate memiliki tiga pasang anting citrine dari merek Kiki McDonough.

Adapun apa itu citrine, itu adalah berbagai kuarsa yang berkisar dari kuning pucat lembut hingga kuning coklat kemerahan yang mencolok, beberapa orang mengatakan citrine memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Kata 'citrine' berasal dari kata Latin untuk 'lemon', dan banyak batu permata citrine terinspirasi oleh bentuk lemon. Citrine juga dikenal sebagai kuarsa penyembuhan karena dianggap memberi hadiah kepada siapa pun yang memilikinya dengan kelimpahan vitalitas dan energi positif.

Pakar batu permata menyarankan kuarsa ini memiliki kapasitas untuk membersihkan energi negatif dan meningkatkan getaran bahagia dan penyembuhan. Batu kelahiran citrine sangat populer di era Victoria, dengan Ratu Victoria sendiri menambahkan unsur citrine ke koleksi perhiasan kerajaannya yang terkenal di dunia, menurut Truly Experiences.

Perhiasan bermakna simbolis Kate Middleton lainnya

Adapun anting-anting yang dia kenakan kemarin, itu tidak dirancang dengan citrine, tetapi dari merek yang sama, dan anting Gold Mini Cupid Hoop Earrings, dengan harga 200 pound sterling atau sekitar Rp 3,8 juta.

Kate telah mengenakan anting ini sebanyak 16 kali sebelumnya, menurut blogger fashion kerajaan, sejak dia pertama kali memakainya pada tahun 2020. Anting emas 9 karat ini adalah sentuhan akhir yang sempurna untuk setiap kesempatan, yang juga tersedia dalam warna perak, menurut keterangan situs resminya.

Kate Middleton memiliki beberapa perhiasan lain yang penuh dengan simbolisme; selama kunjungan resmi ke Galway, Irlandia pada Maret 2020. Dia mendapatkan kalung dar merek lokal All All The Falling Stars. Pada rantai emas halus tergantung tiga jimat cakram, dengan masing-masing inisial anak-anaknya tertera di atasnya. Dia juga memiliki Gold Diamond Midnight Moon Necklace koleksi, Daniella Draper dengan inisial George, Charlotte dan Louis yang terukir di piringan. Kalung tersebut dibandrol dengan harga 1.050 pound sterling atau sekitar Rp 19 jutaan.

EXPRESS UK

