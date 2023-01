Resep Lontong Cap Go Meh, Hidangan Saat Penutup Rangkaian Perayaan Imlek

TEMPO.CO, Jakarta - Cap Go Meh perayaan yang dilakukan setelah perayaan Imlek, bertepatan 15 hari setelah Tahun Baru Cina itu. Di Indonesia, perayaan Cap Go Meh identik dengan beberapa hidangan makanan untuk bersantap bersama. Salah satu makanan yang disajikan, yakni lontong cap go meh.

Cap Go Meh berasal dari bahasa Hokkien yang artinya malam kelima belas. Seperti namanya, cap go meh masih dalam rangkaian perayaan Imlek setiap tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Cina

Resep lontong cap go meh

Berikut cara membuat lontong cap go meh, dikutip dari Cookpad.

Opor ayam

1 kilogram ayam pejantan atau kampung, potong 8, dibersihkan

2 lembar salam

2 iris laos

1 batang serai

2 lembar daun jeruk sobek

5 butir cengkih

5 sentimeter kayu manis

1 buah asam kandis

2 butir kapol

100 mililiter santan kental

500 mililiter air

secukupnya garam dan gula

Bumbu

10 siung bawang merah

3 siung bawang putih

2 sentimeter jahe

Setengah sendok makan ketumbar

Setengah sendok teh merica

Setengah sendok teh jintan

5 butir kemiri

Sambal goreng hati

Tiga perempat kilogram hati sapi

1 kilogram kentang, potong dadu, goreng hingga kering bagian luar

6 sendok makanan santan kental

5 sentimeter laos, keprek

1 batang serai, keprek

3 lembar daun jeruk, sobek

Bumbu halus

15 siung bawang merah

5 siung bawang putih

10 buah cabai merah besar

5 butir kemiri

1 sendok teh ebi

2 sendok makan gula merah serut

Garam dan penyedap secukupnya

Sayur lodeh pepaya

1 buah pepaya muda, kupas potong serupa batang korek api

2 lembar salam

7 sentimeter lengkuas keprek

180 mililiter santan kental

Setengah liter air

Secukupnya garam

15 siung bawang merah

5 siung bawang putih

1 sendok teh ebi

5 buah cabai merah

4 sendok makan gula merah serut

1 sendok makan gula putih

Telur pindang

6 butir telur

3 sendok makan kecap

3 siung bawang merah

1 siung bawang putih

2 lembar daun salam

secukupnya garam

Bubuk kedelai

3 lembar daun jeruk

2 ons kacang kedelai

Cabai sesuai selera

3 sentimeter kencur

2 siung bawang putih

secukupnya garam

Pelengkap

Lontong

Bawang goreng

Emping

Cara membuat

1. Buat opor ayam menumis bumbu halus dan rempah daun hingga harum, kemudian masukkan ayam sampai berubah warna.

2. Tambah air dan masak ayam hingga matang. Ditambahkan santan dan masak hingga bumbu menyerap ke dalam ayam.

3. Untuk membuat sambal goreng hati, tumis bumbu halus dan rempah daun hingga wangi. Masukkan hati sapi yang dipotong kotak, beri 50 mililiter air dan santan. Masak hingga bumbu menyerap dan agak asat. Masukkan kentang goreng aduk rata. Angkat.

4. Untuk membuat sayur lodeh, tumis bumbu halus dan rempah. Masukkan pepaya yg sudah dipotong-potong. Beri air masak hingga mendidih, terakhir masukkan santan. Masak hingga matang, angkat.

5. Membuat telur pindang, kukus telur hingga matang, kupas. Masukkan dalam panci beri 100 mililiter air, 3 sendok makan kecap manis, irisan bawang, daun salam. Dibiarkan mendidih sampai agak asat.

6. Buat bumbu kacang kedelai. Sangrai semua bahan hingga kulit kedelai agak kecokelatan, tumbuk halus, saring. Setelah itu sangrai lagi hingga agak kering.

