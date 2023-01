Apa Makanan Sehari-hari Kate Middleton? Intip Diet yang Dijalani

JUST JARED THE LIST | COSMOPOLITAN

Meskipun Kate dan William sama-sama makan daging, ternyata mereka terkadang menyukai vegetarian . Pada 2016, ketika pasangan kerajaan itu menginap di Taj Mahal Palace Hotel di Mumbai sebagai bagian dari tur kerajaan, mereka tetap menjalankan diet vegetarian. Raghu Deora, koki di Taj Mahal, merinci preferensi diet pasangan tersebut untuk Hello! Magazine. "Itu semua vegetarian karena saya diberi tahu bahwa itulah yang mereka sukai," katanya. Tidak diketahui mengapa Pangeran William atau Kate Middleton memilih diet vegetarian saat berada di India.

Saat Kate dan william menghadiri Taste of British Columbia Food Festival pada 2016, Chef Vikram Vij menyajikan hidangan yang sempurna. Dia mengetahui bahwa pasangan itu menyajikan domba di pernikahan mereka, jadi dia mudah menentukan hidangan mana yang akan menarik minat mereka. Vij menyajikan salah satu resepnya yang telah dicoba dan benar: popsicles domba yang diasinkan dengan anggur dalam kari krim fenugreek. Dia bahkan memberi resep lezat itu nama kerajaan baru untuk acara khusus: "Maharajah's Lamb Popsicles." Meskipun makanan India dikenal pedas, sang koki menyiapkan versi ringan dari hidangan tersebut agar ramah terhadap William, tapi Kate menyukai rasa pedasnya.

Apa lagi yang kita ketahui tentang diet Kate? The List mencatat bahwa dia menikmati hidangan pedas tetapi bukan penggemar susu almond.

5 Tips Makan di Restoran All You Can Eat Meski Sedang Diet

5 Tips Makan di Restoran All You Can Eat Meski Sedang Diet

Ini cara makan di Restoran All You Can Eat, tanpa takut berat badan naik saat diet

Baca Selengkapnya