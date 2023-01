Resep Kue Keranjang atau Nian Gao Hidangan Khas Imlek

TEMPO.CO, Jakarta - Nian gao atau kue keranjang kudapan berbahan tepung ketan dan gula. Tekstur kue ini lengket dan kenyal. Nian gao makanan ringan yang identik saat perayaan tahun baru Imlek. Mengutip artikel How a Monster-Repelling Cake became a Lunar New Year Staple, kue keranjang berhubungan dengan makna penangkal nasib buruk.

Cerita tentang kue keranjang berhubungan dengan mitologi Cina tentang makhluk menakutkan Nian. Alkisah, keluarga marga Gao menyuguhi kue untuk mengusir monster itu. Kelak kue itulah yang kini dinamai nian Gao.

Jika merujuk dalam Bahasa Mandarin, nian berarti lengket, pelafalannya terdengar seperti kata tahun. Adapun gao berarti kue yang pelafalan bunyinya mirip kata tinggi. Nian gao dimaknai arti meningkatkan diri pada tahun yang baru.

Resep kue keranjang

Berikut resep kue keranjang atau nian gao khas Imlek dilansir dari Cookpad.

Bahan

250 gram tepung ketan

20 gram tepung tapioka

150 gram gula merah

50 gram gula pasir

350 mililiter air matang

Setengah sendok teh garam

Alat

Daun pisang atau plastik tahan panas

Cara membuat

Rebus air dan masukkan gula merah dan gula pasir, aduk hingga larut. Angkat dan dibiarkan dingin Campur tepung ketan, tepung beras tapioka, garam, dan larutan gula. Aduk merata sampai tidak menggumpal. Setelah itu, adonan dituangkan di cetakan yang telah dilapisi daun pisang atau plastik tahan panas. Kukus adonan selama 30 menit. Angkat dan dibiarkan dingin. Kue keranjang atau nian gao dihidangkan.

Walaupun sekarang nian gao identik dengan perayaan Imlek. Tapi, mengutip buku Chinese New Year: Fact and Folklore karya William Chao-chung Hu, nian gao juga berkaitan dengan momentum bukan saat perayaan Imlek. Tapi, pada masa Chongyang (sembilan kembar) hari kesembilan pada bulan sembilan dalam kalender Lunar. Saat masa Chongyang, orang Cina melaksanakan terbiasa memakan kue dimaknai untuk mendapat keberuntungan.

