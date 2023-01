Liontin Salib Rp 2,9 Miliar Putri Diana Jatuh ke Tangan Kim Kardashian

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian memperoleh liontin salib berlian amethyst ikonik Putri Diana dalam lelang Sotheby dengan harga USD 197.453 atau senilai Rp 2,9 miliar. Menurut siaran pers Sotheby, empat penawar bersaing untuk mendapatkan karya tersebut dalam lima menit terakhir dari penjualan tahunan Royal & Noble di rumah lelang. Akhirnya karya itu berakhir di tangan perwakilan Kim Kardashian lebih dari dua kali lipat perkiraan pra-lelangnya.

“Kami sangat senang bahwa karya ini telah menemukan kehidupan baru di tangan nama lain yang terkenal secara global,” kata Kristian Spofforth, kepala perhiasan di Sotheby's London, Inggris, dalam sebuah pernyataan, Rabu, 18 Januari 2023.

Penjualan liontin yang dijuluki Salib Atthallah itu pertama kali dilaporkan oleh TMZ. Perhiasan bertatahkan permata itu terkenal dipakai oleh mendiang Putri Diana pada acara amal tahun 1987 di London; dia memasangkannya dengan gaun Catherine Walker beludru hitam-ungu yang serasi. Perhiasan tu adalah langkah berani dari pihak Diana, dan dia diyakini telah mengenakan liontin itu di untaian mutiaranya sendiri.

"Liontin berbentuk salib yang dianggap sebagai komisi pribadi satu kali oleh Garrard untuk salah satu klien reguler mereka, adalah potongan yang berani dan berwarna-warni dengan batu kecubung berpotongan persegi dan beraksen berlian berpotongan melingkar," menurut pernyataan dalam siaran pers Sotheby. "Salib itu memiliki berat total berlian sekitar 5,25 karat dan berukuran sekitar 136 x 95mm. Desain bergaya fleurée diciptakan oleh Garrard pada tahun 1920-an, ahli perhiasan yang sama di balik cincin pertunangan safir ikonik milik Diana.

Naim Attallah CBE membeli karya tersebut pada 1980-an, dan meminjamkannya kepada Diana beberapa kali untuk acara-acara di tahun-tahun berikutnya. "Dipahami bahwa salib hanya dikenakan oleh sang putri, dan setelah kematiannya, salib itu tidak pernah terlihat lagi di depan umum sampai sekarang," menurut pernyataan siaran pers.

Menurut Maxwell Stone dari Steven Stone Jewellers yang berbasis di Inggris, sangat sedikit orang yang dapat membawa barang yang tidak biasa seperti ini, tentu berbeda bagi Putri Diana. “Meskipun amethyst secara tradisional mewakili keistimewaan bangsawan, pilihan Diana untuk mengenakan liontin dengan rantai panjang yang tidak biasa merangkum kemampuannya untuk memamerkan koleksi perhiasan kerajaannya dengan cara yang unik, tidak takut untuk melawan tradisi dan mengubah perhiasan mewah," katanya.

Kim Kardashian dikenal karena kecintaannya pada fashion bersejarah. Dia sempat mengenakan gaun "Happy Birthday, Mr. President" Marilyn Monroe ke Met Gala 2022. Gaun yang disebut "World’s Most Expensive Dress" pertama kali oleh Monroe ketika dia menyanyikan lagu John F. Kennedy selama perayaan ulang tahunnya yang ke-45 di Madison Square Garden pada tahun 1962.

Meski Kim dikritik karena diizinkan memakai koleksi bersejarah itu, dia mengklaim dia tidak merusak pakaian itu dan mengembalikan gaun itu dalam kondisi sempurna/ Ripley's Believe It or Not! museum, yang meminjamkan penampilannya, juga memastikan gaun itu tidak rusak.

PAGE SIX

