Michelle Williams Tampil Glamor dalam Balutan Gaun Emas Metalik di Critics Choice Awards 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Michelle Williams tampil glamor saat berjalan di karpet merah Critics Choice Awards 2023 di Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu, 16 Januari 2023. Aktris berusia 42 tahun itu mengenakan gaun emas metalik one-shoulder dari koleksi Louis Vuitton yang dipasangkannya dengan kalung emas Tiffany & Co.

Gaun one-shouldered itu dihiasi payet seragam dari ujung rambut sampai ujung kaki, mencerminkan penghargaan fisik yang mempesona. Selain itu memiliki detail pinggiran kecil di bagian atas dadanya dan di sepanjang garis bahunya, serta menciptakan train seperti kolam di sekitar kakinya. Rambut pirang pendeknya yang dibelah tengah dan bergelombang tipis. Dia menonjolkan fitur-fiturnya yang menakjubkan secara alami dengan sentuhan maskara dan lipstik bernuansa peach.

Michelle Williams dinominasikan dalam kategori Aktris Terbaik untuk karyanya dalam The Fabelmans karya Steven Spielberg. Dia bersaing dengan Cate Blanchett (Tár), Viola Davis (The Woman King), Danielle Deadwyler (Till), Margot Robbie (Babylon), dan Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once).

Michelle menghadiri acara tersebut tidak sendirian. Bukan dengan suaminya sutradara teater Thomas Kail, melainkan dengan sahabatnya, aktris Busy Philipps. Wanita 43 tahun itu membiarkan rambutnya yang berwarna merah jambu tergerai lurus di atas bahunya, mengenakan gaun tank abu-abu sepanjang lantai, selendang yang serasi, dan gelang manset emas.

Pasangan ini tetap tak terpisahkan sejak mereka membintangi Dawson's Creek pada awal 2000-an. Williams bahkan merasa bahwa Philipps, yang merupakan ibu baptis putrinya Matilda, adalah belahan jiwanya. "Aku sangat mencintainya. Dia adalah bukti bahwa cinta dalam hidupmu tidak harus laki-laki! Itulah cinta dalam hidupku di sana," kata Williams pada tahun 2016.

Pada tahun yang sama, Philipps juga mengatakan anak tertuanya, Birdie, dan putri Williams, Matilda, seperti sepupu. "Saya merasa itu adalah representasi terbaik dari hubungan mereka," tambah aktris Cougar Town. "Mereka pada dasarnya merasa berhubungan. Maksudku, Michelle seperti keluarga bagiku."

Selain Michelle Williams, "The Fablemans" juga dibintangi oleh Julia Butters, Seth Rogen dan Paul Dano. Saat Golden Globe 2023, 10 Januari 2023, Williams mengenakan gaun Gucci dan sandal platform perak. Dia juga menerima nominasi di Golden Globes untuk Aktris Penampilan Terbaik dalam kategori Film - Drama.

