Cara Priyanka Chopra dan Nick Jonas Rayakan Putrinya Ulang Tahun Ke-1

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Priyanka Chopra dan Nick Jonas, Malti Marie Chopra Jonas baru saja berusia satu tahun. Nick membagikan detail perayaan ulang tahun pertama Malti dalam sebuah wawancara baru. Dia mengatakan pasangan itu merayakan hari ulang tahun Malti dengan meriah. Penyanyi dan aktor itu juga berbicara tentang Malti yang menjalani perjalanan yang cukup menegangkan di awal hidupnya.

Priyanka dan Nick menikah di Rajasthan pada Desember 2018. Mereka mengumumkan kabar kelahiran putri mereka melalui ibu pengganti pada Januari 2022. Beberapa bulan kemudian keduanya membawa pulang bayi perempuan mereka dari rumah sakit setelah 100 hari di unit perawatan intensif neonatal (neonatal intensive care unit). NICU).

Sejak saat itu, mereka merayakan semua pencapaian putri mereka, termasuk ketika dia berusia enam bulan, dan juga berbagi sekilas tentang kehidupan mereka sebagai orang tua baru. Namun, Priyanka Chopra dan Nick menghindari berbagi foto wajah Malti.

Berbicara tentang ulang tahun pertama Malti, Nick Jonas menceritakan saat tampil di episode terbaru The Kelly Clarkson Show. “Dia mencapainya (usia 1 tahun), selama akhir pekan. Kami harus merayakan... Dia menjalani perjalanan yang cukup liar di awal hidupnya, jadi kami harus merayakannya dengan penuh gaya. Dia satu, dia cantik, dia luar biasa ... yang terbaik," ujarnya.

Pada 22 Januari 2023, Priyanka mengumumkan bahwa dia dan Nick telah menjadi orang tua. “Kami sangat gembira untuk mengonfirmasi bahwa kami telah menyambut seorang bayi melalui ibu pengganti. Kami dengan hormat meminta privasi selama waktu khusus ini karena kami fokus pada keluarga kami. Terima kasih banyak,” tulis pasangan itu dalam pernyataan Instagram bersama saat itu.

Priyanka dan Nick juga berbagi foto dari Diwali pertama mereka bersama Malti Marie Chopra Jonas di rumah mereka di Los Angeles, Amerika Serikat. "Cinta, kedamaian, dan kemakmuran untuk semua. Dari hati yang benar-benar sarat dengan rasa terima kasih, saya berharap Anda semua Diwali yang Bahagia. Maaf saya sedikit terlambat tetapi memutuskan untuk tinggal di saat ini hanya sedikit. lebih lama... Dari milik kami untuk milikmu. Cinta dan cahaya..." tulis Priyanka.

Priyanka Chopra akan membintangi serial Citadel yang dibuat oleh Patrick Moran dan Russo Brothers untuk Prime Video. Dia juga membintangi film Hollywood Love Again dengan Sam Heughan. Berdasarkan film Jerman 2016 SMS fur Dich karya Karoline Herfurth, film mereka sebelumnya berjudul Text for You and It's All Coming Back to Me.

