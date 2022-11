Billie Eilish dan Jesse Rutherford Tampil di Karpet Merah Berbalut Selimut Gucci

TEMPO.CO, Jakarta - Billie Eilish dan Jesse Rutherford debut tampil di karpet merah menghadiri Annual LACMA Art + Film Gala pada Sabtu malam, 5 November 2022. Penyanyi "Happier Than Ever" berusia 20 tahun dan musisi The Neighborhood berusia 31 tahun itu tampil tidak biasa dengan selimut Gucci besar.

Ini menandai pertama kalinya pasangan itu menghadiri acara resmi bersama sejak kemunculan rumor hubungan mereka setelah terlihat berkencan pada Oktober.

Pasangan itu akhirnya menjatuhkan selimut untuk memperlihatkan pakaian mereka yang terinspirasi piama, yang keduanya dibuat oleh merek mewah kelas atas Italia.

Billie mengenakan gaun slip Gucci berenda yang menampilkan logo "GG" yang ikonik dan celah setinggi paha yang berani.

Billie Eilish dan Jesse Rutherford berpose saat tampil dalam Annual LACMA Art + Film Gala, di Los Angeles, California, AS, 5 November 2022. Momen ini menjadi debut bagi Billie Eilish dan Jesse Rutherford untuk tampil di karpet merah sebagai pasangan kekasih. REUTERS/David Swanson

Pelantun Ocean Eyes itu membiarkan seutas tali besar yang serasi jatuh ke lekukan lengannya. Untuk beberapa penampilan dramatis, Billie mengenakan sarung tangan jala dan beberapa kalung rantai perak. Rambutnya yang tebal berwarna hitam terurai dan dia mengenakan masker tidur Gucci yang berfungsi ganda sebagai ikat kepala.

Dia memilih tampilan riasan grunge khasnya lengkap dengan eyeliner hitam dan bibir telanjang.

Sementara itu, Jesse tampak nyaman dalam balutan piama kancing sutra Gucci dan celana santai yang serasi. Rocker itu memiliki tato di lehernya yang diperlihatkan penuh dan menata rambut cokelatnya dengan gaya yang tidak rapi.

Billie tampak kepincut dengan pentolan The Neighborhood saat dia tertangkap sedang cekikikan ke arahnya selama penampilan karpet merah mereka.

Meskipun pasangan itu bersemangat, mereka baru-baru ini dikritik karena kostum Halloween bayi dan lelaki tua mereka yang dianggap mengganggu. Kostum ini tampaknya mengarah ke kritik terhadap romansa perbedaan usia mereka, penyanyi itu berpakaian seperti bayi, lengkap dengan popok dan topi, sementara Rutherford memakai topi botak dan prosthetics keriput di foto yang diposting oleh Pop Crave.

Billie Eilish pertama kali dikaitkan dengan Jesse ketika keduanya terlihat oleh seorang penggemar di Halloween Horror Nights Universal Studios awal bulan ini. Penggemar itu mengunggah klip keduanya berjalan berdekatan di TikTok, dan menambahkan keterangan pada postingan tersebut, "OMG, saya baru saja melihat Billie Eilish di Horror Nights." Dalam video pendek, pasnagan bintang itu tampak berpegangan tangan saat anggota band The Neighborhood memimpin penyanyi itu keluar dari labirin bertema seram.

