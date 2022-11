Rebel Wilson dan Ramona Agruma Memperkenalkan Lini Pakaian R&R Club

TEMPO.CO, Jakarta - Rebel Wilson dan pasangannya, Ramona Agruma, meluncurkan lini pakaian R&R Club. Clothing line ini merupakan bagian dari eksperimen kecilnya bersama dengan Ramona yang sebelumnya dikenal sebagai pendiri Lemon Ve Limon, merek pakaian berkelanjutan yang berbasis di Los Angeles.

Aktris Pitch Perfect berusia 42 tahun itu mengumumkan di Instagram bahwa dia akan merilis koleksi terbatas pada Kamis, 3 November 2022. "Jika kamu menyukai R&R, maka kamu seperti saya, dan coba tebak? Kamu bisa mendapatkan ini terbatas edisi drop... R&R Club hoodies dan track pants."

"Tapi cepatlah," Wilson memperingatkan, "Ini sangat terbatas... Hanya terbatas yang kami lakukan sebagai percobaan kecil."

Dalam video tersebut, aktris tersebut mengenakan koleksi yang hanya berisi dua item, hoodie putih dengan tulisan "R&R" ungu di tudung dan celana olahraga putih dengan logo "R&R Club" ungu. Hoodie dijual seharga $179 atau sekitar Rp2,8 juta dan celana olahraganya $149 atau sekitar Rp2,3 juta.

Situs web R&R Club mencatat bahwa koleksinya terdiri dari pakaian santai yang meriah dan pakaiannya dibuat dengan French Terry dan diproduksi di Turki.

Wilson mengatakan koleksi itu akan cocok untuk musim liburan ini dan mendorong orang untuk membelinya sebagai hadiah untuk orang yang mereka cintai.

Dia bukan satu-satunya yang mencoba-coba koleksi kapsul. Pada Agustus, Cara Delevingne mengumumkan koleksi terbatas yang disebut "Cara Loves Karl" dengan mendiang Karl Lagerfeld. Tapi koleksi terbatas ini dalam skala yang jauh lebih besar dengan sekitar 44 item untuk dijual termasuk, tas, kaus dan jaket.

"Saya benar-benar percaya [Karl] akan sangat bangga dengan apa yang telah kami ciptakan dan bagaimana kami membuatnya - tanpa menentukan siapa yang harus memakainya, membiarkan orang tersebut mendiktekan seperti apa mode sebenarnya," kata Delevingne tentang koleksi tersebut.

Celebrity Stylist Maeve Reilly, yang memiliki ikon seperti Hailey Bieber dan Megan Fox, juga meluncurkan koleksi kapsul eksklusif dengan Revolve pada bulan April. Koleksinya yang disebut "Local Love Club" termasuk hoodies dan celana olahraga dalam berbagai warna dengan beberapa desain bertuliskan "Thank you for being kind" atau "Everyone's invited".

PEOPLE

