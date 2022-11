Alasan Selena Gomez Mengungkap Masalah Kesehatan Mentalnya ke Publik

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez menceritakan banyak hal yang bersifat pribadi, termasuk masalah kesehatan mental, dalam film dokumenternya di Apple TV+, Selena Gomez: My Mind & Me. Film ini memuat momen ketika dia pertama kali mengungkap diagnosis bipolarnya.

Pada 2020, bintang Only Murders in the Building mengunjungi Rumah Sakit McLean di mana untuk pertama kalinya dia mengetahui diagnosis bipolar tersebut. Momen tersebut, yang ditampilkan dalam film, adalah momen yang mendalam bagi Gomez baik dulu maupun sekarang, jelasnya kepada Clarkson.

"Ini adalah salah satu rumah sakit terbaik, mereka seperti mencakup segala sesuatu tentang kesehatan mental. Jadi, saya bisa mengatakan diagnosis saya dengan lantang untuk pertama kalinya," kenang Gomez. "Dan itu memberi saya kekuatan seperti itu, dan itu tidak mudah."

Karena film dokumenter itu terasa sangat pribadi, penyanyi "Wolves" itu mengakui kepada Clarkson bahwa dia memiliki keraguan tentang perilisannya.

"Saya agak takut," kata Gomez. "Banyak orang akan melihat seluruh sisi lain dari saya - dan saya berpikir, 'Saya harap mereka menyukainya.' "

Clarkson dengan cepat menanggapi kekhawatiran tersebut dengan mengatakan kepada Gomez bahwa dia menganggap film dokumenter itu "kuat" dan "menyegarkan". "Ini adalah dunia yang tersaring. Kita adalah generasi yang berbeda, dan saya merasa generasi kamu dan yang lebih muda, semua orang menggunakan filter untuk online. Dan itu bukan kehidupan nyata. Dan itu akan membantu banyak orang yang menonton ini."

Gomez yang malu-malu menjawab, "Saya harap begitu karena saya sangat gugup."

Dalam klip film dokumenter yang dibagikan secara eksklusif dengan People, bintang pop dan aktris itu mengunjungi lingkungan Grand Prairie, Texas, di mana dia menghabiskan masa kecilnya.

"Saya pikir Selena benar-benar berlabuh ketika dia kembali ke Texas. Dia tampaknya mendapatkan energi dengan berada di masa lalunya," sutradara Alek Keshishian, yang dikenal karena karyanya di Madonna: Truth or Dare. "Dia tidak memandang rendah siapa pun, dia ada di sana bersama orang-orang, itulah yang membuatnya unik. Dia merasakan banyak cinta untuk masa lalunya seperti yang dia rasakan untuk masa depannya."

Dalam adegan manis itu, Gomez menghabiskan waktu dengan seorang teman masa kecilnya, yang kini memiliki anak kecil yang sangat ketakutan saat melihat sang bintang.

"Ya, dia nyata!" kata teman Gomez memberi tahu putrinya. "Mama pergi ke sekolah bersamanya."

Selena Gomez : My Mind & Me tayang perdana Jumat di Apple TV.

Baca juga: Gaya Selena Gomez dan Hailey Bieber Foto Bareng untuk Pertama Kali