Alasan Minum Alkohol bisa Membuat Kulit Cepat Keriput

TEMPO.CO, Jakarta - Meski menggunakan banyak krim untuk menunda munculnya keriput di wajah, ada faktor lain yang menyebabkan penuaan tidak dapat dihentikan. Faktor itu termasuk makanan dan minuman. Jadi, sebenarnya setiap orang memiliki kendali atas faktor ini.

Sejumlah makanan dan minuman, seperti buah, ikan berlemak, jus alami, dan air dapat membantu memperlambat proses penuaan. Tapi makanan dan minuman lain bisa mempercepatnya.

Menurut penelitian, salah satu minuman terburuk yang mempercepat penuaan kulit adalah alkohol. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan dalam The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, disimpulkan bahwa mengonsumsi 8 minuman atau lebih per minggu (yang dianggap sebagai konsumsi alkohol berat) berpotensi berdampak pada penampilan kulit. Ini termasuk hal-hal seperti lebih banyak bengkak di bawah mata, garis dan kerutan wajah bagian atas yang lebih jelas, dan peningkatan pembuluh darah.

Inilah alasan mengapa alkohol bisa membuat kulit cepat menua.

1. Alkohol dapat membuat kulit dehidrasi

Dalam artikel terbaru tentang minuman yang membuat lebih cepat menua, ahli diet Amy Goodson menyebutkan bahwa alkohol dapat berdampak negatif terhadap hidrasi alami di kulit.

"Kulit Anda menjadi lebih tipis dan kering seiring bertambahnya usia (penuaan intrinsik) dan faktor eksternal dapat mempercepatnya," kata Goodson. "Karena efek dehidrasi alkohol, minuman itu dapat berkontribusi pada kulit yang lebih tua ketika dikonsumsi dalam jumlah besar dari waktu ke waktu."

2. Mempengaruhi tidur

Minum alkohol dalam jumlah banyak secara teratur juga dapat membuat kulit menua lebih cepat karena pola tidur terganggu. Dalam sebuah penelitian dari Nature, ditemukan bahwa pria yang secara teratur mengonsumsi alkohol dalam jumlah banyak memiliki lebih banyak masalah dengan masalah tidur. Sebuah studi lain dari Case Medical Center menyimpulkan bahwa masalah tidur lama-kelamaan dapat menyebabkan percepatan penuaan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa seiring dengan tanda-tanda fisik penuaan akibat kurang tidur, kemampuan memulihkan efek "stressor Eksogen" akan menurun. Stresor eksogen ini mencakup hal-hal seperti paparan sinar matahari, makeup atau bahan kimia perawatan kulit tertentu, polusi udara, dan asap rokok.

3. Menyebabkan kulit memereh

Kulit memerah berarti wajah seseorang menjadi merah setelah minum alkohol. Menurut Medical News Today, penampilan merah ini dapat terjadi setelah minum karena pelebaran pembuluh darah yang disebabkan oleh alkohol di bawah permukaan kulit.

4. Memperburuk kondisi kulit

Selain keriput, konsumsi alkohol yang berat juga telah dikaitkan dengan gejala kondisi kulit yang umum yang bertambah buruk. Medical News Today menyatakan bahwa kondisi seperti eksim, psoriasis, dan rosacea. Faktanya, The American Academy of Dermatology Association mengatakan bahwa mengonsumsi alkohol secara teratur dapat meningkatkan peluang terkena rosacea.

EATTHIS

