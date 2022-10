Kostum Halloween Kendall Jenner Dinilai Merusak Film Anak-anak

TEMPO.CO, Jakarta - Kendall Jenner mendapat kritik karena memakai kostum Jessie, dari karakter Toy Story yang terlihat seksi untuk merayakan Halloween. Model berusia 26 tahun itu berdandan ala Jessi, tetapi beberapa tidak terlalu menyukai tampilan yang memamerkan kulit.

Dalam foto yang diunggah di Instagram-nya, Kenndal mengenakan topi merah besar, kemeja berpotongan gaya Barat, celana bermotif sapi, dan celana denin dengan cutout di bagian bokong dan depan. Dia juga mengenakan wig merah yang dikepang. “Bukankah kamu hanya ruang termanis mainan," tulisnya dengan kutipan dari karakter Pixar:

Namun, beberapa komentar warganet di Instagram-nya tidak semanis itu. “Ini film anak-anak MENGAPA?!?” tanya satu orang. Yang lain berkata, "Oh, sekarang kita sedang mengseksualisasikan animasi anak-anak?" sementara beberapa komentator memberi tahu model bahwa dia merusak film anak-anak.

"Anda merusak kenangan masa kecil saya," seorang komentator menyindir, sementara yang lain berkata, "Mengambil inspirasi dari film anak-anak klasik dan membuatnya terlihat seperti film XXX sama sekali tidak benar."

Terlepas dari reaksi keras dari puritan Pixar, banyak teman Jenner yang terkenal memberi kostum itu stempel persetujuan mereka.

Gigi Hadid menyebut pakaian itu "Sangat bagus!" sementara Khloé Kardashian berkomentar, “Awwwwwwwwww my baby.”

Setelah berpose untuk pemotretan resminya, Kendall Jenner mengenakan sesuatu yang sedikit lebih nyaman, mengganti crop top-nya dengan bra bandeau. Khloe menjulukinya "Jessie Terseksi yang pernah saya temui," sementara Addison Rae menyebut penampilannya seksi.

Kendall Jenner bukan satu-satunya di keluarganya yang memilih kostum yang terinspirasi dari film. Kim Kardashian mengenakan catsuit lateks dan cat tubuh biru untuk berubah menjadi pahlawan super "X-Men" Mystique, sementara Kylie Jenner tampil seperti "Bride of Frankenstein" sebelum menyalurkan "Mistress of the Dark" Elvira.

Pengantin baru Kourtney Kardashian dan Travis Barker, sementara itu, berdandan seperti Tiffany dan Chucky dari “Bride of Chucky.” Mungkin tahun depan, Kendall harus tetap berpegang pada film yang lebih seksi atau menakutkan daripada memberi penghormatan pada film klasik anak-anak.

