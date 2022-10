Cerita Florence Pugh Banyak Orang Ingin Mengubah Dirinya di Awal Karier

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Florence Pugh baru-baru ini mengungkapkan tentang bagaimana ketika dia pertama kali memasuki industri hiburan, bahwa dia tidak selalu diterima persis seperti dirinya sendiri. Wanita berusia 26 tahun ini sedang mempromosikan film terbarunya The Wonder setelah syuting perannya di Dune 2 yang akan datang dan menghadiri tur pers untuk Don't Worry Darling with Harry Styles.

Dalam sebuah wawancara untuk tur persnya dengan The Telegraph, Pugh menggambarkan bagaimana citra seorang aktor berada di bawah pengawasan ketat ketika mereka dibawa untuk film atau acara TV. Hal itu melibatkan banyak body shaming dan opini dari luar.

“Semua hal yang mereka coba ubah tentang saya – apakah itu berat badan saya, penampilan saya, bentuk wajah saya, bentuk alis saya – bukan itu yang ingin saya lakukan, atau industri yang saya inginkan. bekerja di,” katanya. “Saya pikir bisnis film akan seperti [pengalaman saya membuat] The Falling, tetapi sebenarnya, ini adalah tampilan bagian atas permainan, dan saya merasa telah membuat kesalahan besar.”

The Falling adalah film tahun 2014 yang dibintangi oleh Maisie Williams dan Pugh, tentang dua gadis sekolah di tahun 1960-an dan dibuka dengan ulasan hangat. Sementara dia memiliki pengalaman hebat di lokasi syuting selama film itu, peran lain membuatnya merasa seperti dia mungkin tidak cocok di dunia hiburan. Dia berkata bahwa dia harus menemukan kembali hasratnya untuk bekerja dan merasa nyaman dengan dirinya sendiri.

“Saya pikir terlalu mudah bagi orang-orang di industri ini untuk mendorong Anda ke kiri dan ke kanan. Dan saya cukup beruntung untuk mengetahui ketika saya berusia 19 tahun, saya ingin menjadi artis seperti apa,” jelasnya.

Bintang Little Women sempat pulang ke Inggris, di mana dia mengikuti audisi untuk Lady Macbeth. Drama berdasarkan novel akhirnya menjadi kendaraan karier bagi aktris muda, yang menerima sambutan hangat untuk penampilan utamanya.

"Itu membuat saya jatuh cinta lagi dengan bioskop — jenis bioskop yang merupakan ruang di mana Anda bisa berpendapat, dan keras, dan saya terjebak dengan itu. Saya pikir terlalu mudah bagi orang-orang di industri ini untuk mendorong Anda. kiri dan kanan. Dan saya cukup beruntung untuk mengetahui ketika saya berusia 19 tahun, artis seperti apa yang saya inginkan."

Aktris ini sekarang berperan sebagai perawat Inggris yang mencoba memecahkan kasus mengapa seorang gadis berusia 11 tahun tidak makan dalam empat bulan di The Wonder, drama thriller periode Netflix mendatang berdasarkan buku Emma Donoghue (Room) 2016 dari nama yang sama.

Sebuah trailer resmi untuk The Wonder, dirilis Selasa, menunjukkan karakter Pugh, Lib Wright tiba untuk membantu merawat seorang gadis muda Irlandia, Anna O'Donnell ( yang diperankan Kíla Lord Cassidy), yang keluarga Katoliknya mengklaim dia tidak makan apa-apa sejak empat bulan yang lalu."

Florence Pugh juga membagikan foto itu di Instagram, mengatakan dalam keterangannya bahwa dia dan rekan-rekannya sesama pemeran dan kru produksi menghabiskan waktu di perbukitan Irlandia, sebagai awal yang luar biasa untuk sebuah film yang indah dan menarik. "Sungguh cerita yang membuat gigi kita tertancap, kru yang bekerja bersama dan sutradara fantastis Sebastian Lelio untuk memimpin kita!" tulisnya, mendukung sutradara film. "Ini akan menyenangkan."

PEOPLE | ELLE

Baca juga: 5 Rahasia Kecantikan Aktris Florence Pugh

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.